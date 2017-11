De Ongenode Gast schuift aan bij de Zakenkringvergadering

RODEN – Amper te doen voor de Ongenode Gast om de bolide kwijt te raken op het terrein van de golfclub in Roden. Het is dat het miezerde, anders was het stalen ros een beter vervoermiddel geweest. En er is niet eens een golftoernooi waar glimmende bokalen verdeeld worden. Ook geen gezellig clubtafereeltje onder de leden van Holthuizen. Nee. Het was druk om een heel andere reden bij het clubgebouw aan het Oosteinde. De Roder Zakenkring huurde het etablissement af voor haar ledenvergadering op 31 oktober. Harrie en Aly van der Es beloofden een goddelijke maaltijd en eten betekent standaard volle bak op de vergaderingen van de Zakenkring.

Tout ondernemend Roden staat gezellig met elkaar te keuvelen. Over zaken gaat het allerminst. Er wordt vooral gelachen. De waan van de dag. En dat is ook best eens lekker naast al die ondernemersrompslomp. Gerrie Poster van de Bruna is in gesprek met Intersportman Emiel van der Heide. Gerrie houdt zich behalve met boeken tegenwoordig ook bezig met pepernoten. Samen met een compagnon opende hij tot grote vreugde van heel veel lekkerbekken op verschillende plekken in het land pepernotenfabrieken. Ron Schothorst is er, net als Philip Huisman, Björn Ruchti en Marco Rellum XL. Tina van der Veen zit gezellig naast Ruth Bandringa, die normaal nooit op dit soort bijeenkomsten verschijnt. Omdat ze mee kon liften met ras-charmeur Paul-Reiné van der Wijk maakt ze graag een uitzondering. Voor de dames Ria Visser en Shouka de Jong van de nieuwe fashionzaak by Sesoen een debuut, de ledenvergadering. Peter Verkerk van de Appie was ook voor heel even zijn supermarkt ontvlucht. Jan Jansema van Jumbo dacht waarschijnlijk hetzelfde. Ontspannen zit hij te genieten van een koud pilsje. Daan Nijman is er met collega Femke, René Alberts met zijn Marianne. Jansje moet alleen eten vanavond, Jannes zit samen met Jeroen achter het buffet dat met liefde bereidt is door Harrie en Aly van der Es. Hachee, zelfgemaakte aardappelpuree, rode kool, spruitjes met een voortreffelijk cranberrysausje schaft de pot. Tegen een uurtje of zeven grijpt voorzitter van de golfclub Rieks Perdok zijn kans om zijn cluppie te promoten. Hoe leuk de 9 en 18 holes baan van de Holthuizen wel niet is. En niets ontspannener dan een rondje over de spiksplinternieuwe PAR 3 baan. Om vervolgens na de reclame het startsein te geven: aanvalluuuuh! Een mededeling die onmiddellijk voor een rij zorgde tot aan de toegangsdeur van het clubgebouw. Tijd voor de Ongenode Gast om even in de agenda te koekeloeren. We zitten er tenslotte niet voor de flauwekul. Aangeboren nieuwsgierigheid is de reden van dit soort bezoekjes waarbij we ons ongenodigd ergens naar binnen proberen te wurmen. De activiteitencommissie, nieuws over de voortgang van Fase 2 (centrumvisie Roden), de promotiecommissie van Winkelhart Roden en de nieuwe cadeaukaart zijn onder andere de onderwerpen die besproken moeten worden. Marriëtte Brouwer van de De Buurtzuster sluit af met een lezing over haar succesformule valt er te lezen. Wanneer de warme prak naar binnen is gewerkt spreekt vinoloog Bertjan Stadman het bomvolle clubhuis toe: geen woord over Fase 2. Strikt embargo. Niets van de plannen is nog zeker en alles wat de club niet wil is onrust. Voorzitter Johan Hummel weet de agenda er in behoorlijk tempo doorheen te jassen. Hij begroet 5 nieuwe leden, stelt een 3-tal koopzondagen in december voor en hoopt op een succesvolle try-out van het Sint Maarten Pleinfeest. Een spannend puntje is het gebrek aan vrijwilligers bij de activiteitencommissie. Iedereen is druk. ‘Uitbesteden aan een evenementenorganisatie’, oppert Emiel van der Heide. Dan een ander gevoelig punt: koopzondagen. 3, 24 en 31 december stelt het bestuur voor. Waarom niet ook nog de 17e, vraagt Jannes Bezu zich hardop af. Bloemkunstenaar Jan van der Heijde wil weten of er meer te beleven valt dan alleen maar het openen van de winkelvoordeur. Iets gezelligs op straat, eventueel in samenwerking met Volksvermaken wellicht? Blijft overeind: wie gaat het doen? Over de koopzondagen wordt gestemd op een briefje. Is 60 procent voor, gaat het door, deelt Hummel mede. Het voorstel van de gezamenlijke cadeaukaart is er door. Iedereen is er gelukkig mee. Ergens in februari moet het kaartje bij de deelnemende winkeliers te verkrijgen zijn. Tot slot een speech van Marriëtte. Over hoe het allemaal begon, met één auto en één medewerker. Nu zijn er 123 buurtzusters en telt het wagenpark 10 auto’s. Ze vertelt over haar visie op zorg: de wijkverpleegkundige terug in de wijk. Over de schat aan ervaringen die ze opdeed bij het Martini en het Diaconessen ziekenhuis in Meppel. Over de toestanden die ze beleefde met onvermurwbare zorgverzekeraars. En over die keer dat een medewerker in de nachtelijke uren bedolven raakte onder een voluptueuze cliënt en talloze (tevergeefse) pogingen deed om Marriëtte uit haar bed te bellen voor hulp. En dat uiteindelijk de politie er aan te pas moest komen om hem uit zijn benarde positie te bevrijden. Na deze hilarische afsluiter vond de Ongenode Gast het tijd om de motor te starten.

Datum: 31 oktober

Plaats: Golfclub Holthuizen Roden

Tijd: 18:15