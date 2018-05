De Ongenode Gast schuift aan bij een potje bingo

LEEK – De auto’s staan rijen dik en de busjes met personenvervoer vanuit Leek en omstreken staan weer op de stoep van de Schutse. In het dienstencentrum te Leek is het namelijk weer tijd voor de maandelijkse bingo. Dit keer niet op de vertrouwde donderdag, maar op een woensdag. Voor de Ongenode Gast een mooie gelegenheid om even een kijkje te nemen in Leek.

Op de prijzentafel geen magnetrons, airfryers of andere dure prijzen. Nee, de prijzentafel van de bingo in de Schutse is geen vetpot. Een leverworst, een pak biscuits, een doosje thee, een zak chips, een pak soepstengels , een zak spekjes en wat eierkoeken: daar zullen de deelnemers – allen dames overigens – het mee moeten doen. Niet dat ze komen voor de prijzen. De maandelijkse bingomiddag is voornamelijk een ontzettend gezellige bedoeling. Dat blijkt ook wanneer de Ongenode Gast een foto maakt van de prijzentafel. ‘Dat ze het hoofd nog boven water kunnen houden met zulke prijzen, hè’, grapt één van de dames.

De bingo staat op het punt van beginnen. Eerst maar even een aantal foto’s maken. Dat vinden de dames geen probleem. Even zorgen dat de haren goed zitten en dan breed lachen. Eén van de aanwezigen vraagt voor welke krant zij wordt gefotografeerd. ‘Voor de Krant? Daar pas ik precies in!’, lacht zij. Ondertussen krijgt het woord ‘raddraaier’ een heel andere betekenis. Riet van Oirsouw is de vaste draaier bij de bingo. Zij vervolgens ook de nummers op. Toch wel de belangrijkste taak vandaag. Met zo’n vijftig deelnemers – dat zijn er meestal meer volgens de vrijwilligers – is ook deze bingomiddag weer goed bezocht. Froukje Heuker, vaste vrijwilliger bij de bingo, geeft aan dat het vooral heel gezellig is. ‘Bij een valse bingo hoef je ook geen liedje te zingen. Ik weet ook niet of we dat moeten willen’, lacht ze.

We gaan beginnen. Het gekeuvel van de aanwezige dames verstomd snel wanneer Riet begint te draaien. De dames hebben allemaal een bingokaart met rode luikjes gekregen. Bij ieder corresponderend getal, wordt er een luikje dichtgeklapt. ’72… 54…. 13….’, bij ieder getal hoor je het geklepper van luikjes. Dan, na een reeks getallen, opeens heel luid: ‘Bingo!’. De eerste van de middag, er zouden nog velen volgen. En geen valse bingo gelukkig.

De deelnemers worden op hun wenken bediend. Zelf hoeven ze de kaarten niet aan te leveren bij de jurytafel, aangezien de jury zelf gewoon langsloopt. Onder hen Antje Steenbergen, Roelie Wijnalda en Trijntje Hut. De grote afwezige vanmiddag is vrijwilliger Harm Hoekema. Anders is hij er altijd, maar vandaag dus afwezig.

Het leuke aan deze maandelijkse bingo, is dat iedereen met een prijs naar huis gaat. De deelnemers betalen vijf euro, waarvoor ze koffie en een prijsje krijgen. Het stelt allemaal niet zo heel veel voor, maar gezellig is het zeker. Vandaar ook dat deze activiteit, net zoals de meeste activiteiten in de Schutse, uitstekend bezocht worden. En niet alleen door mensen uit de gemeente Leek. Ook de oudere jongeren uit Roden zijn vaak in de Schutse aanwezig. Mooi om te zien is hoe het doodstil is wanneer Riet de bingogetallen opnoemt, maar zodra er een bingo is gevallen, er direct weer gekwebbeld wordt. Aan Riet de moeilijke taak om de zaal dan weer stil te krijgen, maar het lukt haar telkens weer. En ze heeft er zichtbaar plezier in.

De tweede ronde begint. In totaal staan er iedere maand zes ronden op het programma. ‘Als je dit getal niet hebt, kom je nergens’, zegt Riet in de microfoon. ‘Nummer één’. En zo gaat het nog een tijdje door. Om de twee ronden krijgen de deelnemers koffie en is er tijd om bij te kletsen. En na de zesde ronde? ‘Dan krijgen ze de deur op de hakken!’.

Wat: Bingomiddag Dienstencentrum de Schutse

Wanneer: woensdag 25 april

Hoe laat: 14:00 uur