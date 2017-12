De Ongenode Gast slenterende ook even over de Kerstmarkt in Peize

PEIZE – Het is nat en guur in Peize, maar onze Ongenode Gast laat zich hierdoor niet tegenhouden. Op de Brink bij de Kerk van Peize, was het tijd voor een heuse Peizer kerstmarkt. Met vuurkorven, sfeerverlichting en uiteraard een mooie verzameling marktkramen, kan de organisatie terugkijken op een geslaagde Kerstmarkt.

De organisatie lag in handen van de Handelsvereniging Peize, kortweg HaPé. Zij lieten eerder deze maand al een gigantische kerstboom aanrukken, die sinds een paar weken de Brink in Peize een ‘kerstkarakter’ geeft.

Eenmaal aangekomen bij de markt, stuiten we direct op de marktkraam van Gemeentebelangen. In de derde maand van het aankomende jaar staan de gemeenteraadsverkiezingen weer op het programma, en dus is het flyeren weer begonnen. Wethouder Henk Kosters neemt -zoals altijd breedlachend- het voortouw, en voorziet de Ongenode Gast van een flyer en een koekje. We treffen ook Richard Veurman, voorzitter van Volksvermaken Peize en nummer negen op de lijst van Gemeentebelangen.

Verder met het rondje over de Kerstmarkt. Alles in de kerstsferen passeert de revue vanmiddag. Kerstbomen, kerststukjes en kerstkleren; de kerstliefhebber komt aan zijn trekken. Naast Café Ensing speelt de Live Eet Band bekende kerstliederen, maar ook hits uit de huidige top 40. Terwijl de regen blijft vallen, branden de vuurkorven rustig door. Het geeft een zekere gezelligheid en geeft licht in de intredende duisternis in Peize.

HaPé heeft overigens rekening gehouden met de jongere jeugd. Met een heuse arreslee op wielen, kunnen kinderen een ritje maken rondom de Brink. De kinderen vinden het fantastisch, al is het paard voor de slee misschien wel interessanter dan het ritje zelf.

De opkomst is prima. Bij de verscheidene marktkraampjes blijven veel bezoekers even staan. Wie na het kuieren over de markt toch behoefte heeft aan meer warmte, glipt naar binnen bij Café Ensing voor een natje en een droogje. Daar treffen wij Sjakko, die met zijn vrouw een kijkje is komen nemen in Peize. ‘Een gezellige markt’, vindt hij. Daarna is er lichte paniek: Sjakko is zijn vrouw kwijt. ‘In geen velden of wegen te bekennen’, zucht hij. Hij excuseert zich tegenover de Ongenode Gast en gaat op zoek naar zijn eega. Even later kuieren de twee alweer over de markt. De zoektocht heeft niet lang geduurd.

Wanneer de Ongenode Gast bij de snoepkraam stopt, ontmoet hij Bert en Annet Mensinga, die zich met muts en sjaal hebben geweerd tegen de kou. ‘Eem kiek’n’, zegt Bert, die ondertussen de groene sjaals van Gemeentebelangen haast van zich af moet slaan. Ze hebben het er maar druk mee. Om de grootste partij van Noordenveld te blijven, moet je hard werken.

De Ongenode Gast treft Gerard en Janet ook bij de snoepkraam. Niet om een lading zoetigheden in te slaan, maar voonamelijk om even te schuilen voor de regen. Het is overdreven om te zeggen dat het met bakken uit de hemel komt, maar nat is het zeker. Het is een klein smetje op een verder geslaagde kerstmarkt.

Wat: Kerstmarkt Peize

Wanneer: Zaterdag 16 december

Hoe laat: 17:00 uur