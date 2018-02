De Ongenode Gast stort zich in de wereld van kaarten en bomen

NORG – Ondanks een aangename winterzon is het bar koud in Norg. Op deze frisse zaterdagmiddag, spoeden kaarters uit de regio zich richting Café Zwaneveld. Daar wordt vanmiddag voor de achttiende keer in de historie de aftrap verricht van de ‘Klaverjas Cafétocht’. Een tocht langs vier cafés in het dorp, te weten ’t Wapen van Norg, Hotel Karsten, De Baander en dus Café Zwaneveld. De Ongenode Gast stort zich tussen het ‘kaartgeweld’ en loopt mee met deze inmiddels traditionele tocht.

Het is dringen in Café Zwaneveld. Hier moeten de kaarters zich melden en het inschrijfgeld (vijf euro per koppel) betalen. Maar liefst 86 koppels doen mee aan deze fanatieke tocht. Gerard Posthumus zit achter een tafeltje druk namen af te vinken. De biljetten vliegen over tafel en Gerard kan er haast niet tegen schrijven. Even verderop wordt alvast voorbeschouwd op de kaartmiddag. Op een groot scherm kunnen de koppels zien tegen wie zij zullen spelen. ‘Gezelligheid’ is voor de meeste koppels een vereiste. En dus wordt er gekeken of zij bekende tegenstanders zullen treffen. Wanneer dit zo blijkt, wordt er direct contact gezocht met de aanstaande tegenstanders. Ondertussen neemt Arnold Zwaneveld het woord. Hij houdt zijn inleiding kort: zorg dat je op tijd binnen bent, is zijn devies. Het is klaarblijkelijk nodig om dit er bij te zeggen. Niet iedereen houdt er namelijk zo’n strak tijdsschema op na, wanneer het net gezellig is in één van de etablissementen.

En dan begint de tocht. In colonne loopt de Ongenode Gast allereerst richting Hotel Karsten. De eerste tegenstanders van de dag zijn Anne en Henk Jongsma. Bij binnenkomst gebiedt hoteleigenaar en fervent Feyenoord-aanhanger Kees Schouten alle Ajacieden een plek in de buitenlucht te zoeken. Gekscherend bedoelt uiteraard en PvdA-raadslid Wietze de Wind kan er dan ook smakelijk om lachen. Hij vormt vandaag een opmerkelijk duo met GOMOS-clubwatcher Jasper Boer. Even verderop in de zaal van Hotel Karsten zien wij onder andere de duo’s Guido Koolen en Tania Schoemaker, en Roy Slachter en Arjan Tip. Het eerste boompje klaverjassen verloopt niet onaardig, maar het zijn geen scores voor de prijzen.

Op naar het volgende café, De Baander. Daar treft de Ongenode Gast de heren Steven Schilt en Anne Beetstra, één van jongste duo’s van deze klaverjastocht. Volgens landelijke media is de klaverjastocht op sterven na dood, maar hier in Noordenveld zijn er wel degelijk jonge klaverjassers te vinden. De tandem Schilt – Beetstra hapert echter nog wel. Tijdens hun eerste boompje geven zij liefst 770 roem weg, een record bij deze tocht. Uiteindelijk vinden zij zichzelf op een roemloze 84e plaats terug, slechts twee plaatsen verwijderd van de ‘rode lantaarn’.

Na een boompje tegen Roelie en Lambert van Zanten, treft de Ongenode Gast op zijn weg naar ’t Wapen van Norg de regerend kampioen Jeroen Harmsen. Samen met Richard Meursing won hij vorig jaar de befaamde tocht, maar diezelfde Richard laat vandaag verstek gaan. Wintersport gaat blijkbaar voor, al denkt Jeroen hier anders over. Hij vormt nu een koppel met Willem Dussel en heeft door dat hij dit jaar niet in de prijzen zal vallen. Met een 41ste plek moet hij uiteindelijk afstand doen van zijn titel.

In ’t Wapen van Norg wacht de volgende tegenstander. Het duo Gert Hofsteenge – Sebastiaan Vos, waarvan laatstgenoemde pertinent weigert roem te geven. Zij krijgen desondanks het mooiste plekje – aan de ronde tafel – in ’t Wapen aangeboden. Inmiddels hebben de deelnemers al een paar borreltjes op, waardoor de stemming goed is en het steeds luidruchtiger wordt in het café. De aanwezigheid van de duo’s Michaël Wiese – Robert Vos en Timo Flokstra – Jan Wever draagt hier nog maar eens aan bij.

De gezelligheid en bittergarnituur bij het derde café, heeft voor wat vertraging gezorgd. Dat blijkt achteraf geen punt, aangezien de laatste tegenstanders ook wat meer tijd nodig hadden. Roel Zoutman en Jan Roelof Tamminga zijn de gezelligheidskaarters bij uitstek, en nemen dan ook hun tijd.

Wanneer ook het laatste gezellige boompje teneinde is, vindt de Ongenode Gast zichzelf terug in de middenmoot van de ranglijst. De eerste plaats is voor het duo Erik Baving – Reint-Jan Auwema. Met een gemiddelde van bijna 2000(!) punten per boompje, kronen zij zich terecht tot kampioen. Zij zullen vast de tandem Schilt – Beetstra tegen zijn gekomen, moet je maar denken. De rode lantaarn gaat naar Tyme Doedens en Gerard Kamperman, die na vier boompjes ternauwernood 4800 bij elkaar wisten te sprokkelen. En dan? Dan is het de hoogste tijd om huiswaarts te keren. Zonder prijzen, maar met een glimlach op het gezicht. Op naar de 19e editie van dit illustere toernooi.

Wat: Café Klaverjastocht Norg

Wanneer: zaterdag 24 februari

Hoe laat: 13:00 uur