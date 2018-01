De Ongenode Gast wurmde zich naar binnen bij de Roder Boekenmarkt

RODEN – Drukte bij de 21ste editie van de Roderboekenmarkt. Waar de boekenmarkt om negen uur ’s ochtends haar deuren opent, stonden de eerste fanatiekelingen er al vanaf een uur of acht. Een lange rij voor de deur, weerhield de Ongenode Gast er niet van om een kijkje te komen nemen. En uiteraard hoefde hij niet achter aan te sluiten in de rij.

De pers wordt –zoals ieder jaar- hartelijk ontvangen door de organisatie van de Roderboekenmarkt. Zo kan het dat de Ongenode Gast om kwart voor negen al binnen is, terwijl de fanatiekelingen nog voor de deur staan te wachten. Binnen is het enthousiasme misschien nog wel groter dan buiten. Zo’n dertig vrijwilligers kletsen en lachen met elkaar. De laatste voorbereidingen zijn inmiddels al lang en breed voltooid, dus rest alleen nog de verkoop zelf. Ineke Vegter heeft er zin in. ‘Ik ben al jaren vrijwilliger bij de Roderboekenmarkt, ondanks dat ik al in 2000 naar Leiden verhuisde’, vertelt zij. Inmiddels is Ineke woonachtig in Amstelveen, maar bezoekt ze nog ieder jaar de boekenmarkt om te helpen bij de verkoop. ‘Voor mij is het ook een leuke gelegenheid om bekenden weer te zien. Daarnaast is het ieder jaar hartstikke leuk om te doen’, zegt ze.

Ondertussen komt Jenny Klerk het journaille een hand schudden. Jenny is dit jaar voor het eerst actief in het bestuur van de Roderboekenmarkt en als pr-verantwoordelijke, vervult ze haar rol met glans. Elly Pries en Mans Klaassens, twee supervrijwilligers van de Roderboekenmarkt, ijsberen door de ruimte waar vroeger de Paardendrogist zat. Zij hebben het de afgelopen weken ontzettend druk gehad met het sorteren van de boeken. Het strikte sorteren van de boeken is de kracht van deze boekenmarkt. Moeiteloos loopt ieder bezoeker van categorie naar categorie. Van boeken over de Tweede Wereldoorlog tot boeken over naaktfotografie, en van de biografie van Wim Kieft naar boeken over verslavingen: alles is hier te koop. Arie van Klei, voorzitter van de Roderboekenmarkt, mag dan ook trots zijn. Er staat weer een fantastische markt. Het genieten zal pas later komen, nu heeft Arie het druk. De boekenmarkt moet geopend worden. Het is inmiddels vijf voor negen en dus vestigt hij de aandacht op zichzelf en burgemeester Klaas Smid. Die laatste was vanochtend al vroeg uit de veren – om zes uur loste hij het startschot van de Drenthe 200 – maar hij ziet er opgewekt uit. Alvorens hij de markt opent voor het publiek, bedankt hij de aanwezige vrijwilligers voor hun inzet. Hij vertelt dat hij voor het eerst hoorde van de Roderboekenmarkt, toen hij naar Roderwolde verhuisde. ‘Ik had veel boeken waar geen ruimte meer voor was. Die heb ik aan de boekenmarkt geschonken’, vertelt hij. De burgemeester hoopt niet dat hij de boeken straks tegenkomt tijdens zijn ronde over de markt, want voor hetzelfde geld koopt hij ze weer terug. Oude liefde roest niet..

Oud-wethouder Geert Wolters en Jack Hesseling maken in de luwte ondertussen een praatje. Beiden zijn verbonden aan Werkgroep Tsjernobyl Roden-Leek en Stichting OostWestKontakten. Zij zien buiten de rij plotseling in beweging komen. De Roderboekenmarkt is geopend! Gauw naar de ingang, waar de burgemeester –die blijkbaar van alle (boeken)markten thuis is – achter de kassa heeft plaatsgenomen. Daar int hij de eerste euro’s van de dag. De verwachting is dat de boekenmarkt zo’n tweeduizend bezoekers zal aantrekken. Aan belangstelling in ieder geval geen gebrek bij de Roderboekenmarkt, waar dit jaar meer dan 40.000 boeken te koop zijn. De gemiddelde boekenwurm, kan hier zijn hart ophalen. En natuurlijk een doos boeken.

Wat: Roderboekenmarkt

Wanneer: Donderdag 28 en Vrijdag 29 december

Hoe laat: 28 december, 8:45 uur