De Poolster en het Valkhof doen auditie voor tv-programma Zapp

RODEN – Twee OPON-scholen uit de gemeente Noordenveld doen vanmiddag auditie voor het tv-programma ‘Lange leve de muziekshow’ van Zapp. Het schoolorkest Maestro Polaris van obs de Poolster doet mee met het muziekstuk New Age. Groep 7 van het obds Valkhof voert Tokio op, een dans- en zangstuk op de melodie van Okido van Kinderen voor Kinderen. De Krant zocht ze op tijdens de generale repetitie.

Zevenentwintig leerlingen springen achter hun muziekinstrument in het gymlokaal van de Poolster in Nieuw-Roden. 6 pianisten, 4 gitaristen, een violist, een cellist, 2 saxofonisten en 10 kids op een djembé spelen New Age, het muziekstuk waarmee ze goede kans maken om op tv te komen. Van zenuwen geen spoor. Als volleerd muzikanten zetten ze in op de aanwijzingen van dirigent Gert Meiborg. En heel eerlijk: het klinkt als een klok. Dat hoort meester (of directielid officieel) Bart van Bergen ook wel. Vorig jaar was hij al overtuigd van de muzikale kwaliteiten van zijn pupillen. Hij maakte samen met collega’s Marga Bosma, Inge Coehoorn en Carolien Meiborg (kartrekkers van het muziekonderwijs op de Poolster) een filmpje, zette het op Youtube en stuurde –heel handig- de link naar Zapp. Een slimme actie. Samen met odbs Valkhof werd de Poolster eruit gepikt om auditie te doen voor ‘Lange leve de muziekshow’. “Al vanaf februari zijn we continu na schooltijd aan het oefenen met de kinderen. Ook de ouders zijn enorm betrokken”, vertelt Bart. “Wat ik vooral leuk vind, is het samen spelen. Iedereen die een instrument bespeelt heeft individueel les, maar bij een muziekstuk gebeurt alles samen. Kinderen merken wanneer ze een foutje maken, ze niet maar zo kunnen inhaken. Fantastisch om te zien hoe zo’n samenspel groeit. We hebben veel gehad aan de lessen van Marinus Scholten. Hij is de muziekgoeroe van het basisonderwijs. Marinus heeft als vliegende brigadier de punten op de i gezet.” Vanmiddag reizen de leerlingen samen met groep 7 van het Valkhof in bussen af naar Kunstencentrum Atrium in Sneek voor de auditie.

Op het Valkhof geeft juf Marike Karsten haar leerlingen de laatste aanwijzingen. “Mocht er iets misgaan, geeft niets, gewoon doorgaan. Dat moet je tijdens de auditie ook doen.” Haar klas stond vorig jaar op het podium met Boer zoekt vrouw gaat op reis. Een stuk waarbij de boer en zijn vrouw langs allerlei landen vlogen en Tokio als tussenstop namen. Op de melodie van Okido verzon de klas haar eigen tekst, bedacht een dansje, en hupla, Tokio was geboren. In het speellokaal deden ze de allerlaatste uitvoering voor de auditie speciaal voor de Krant. Wordt vervolgd dus.