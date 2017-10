‘De risico’s onder ogen zien is het belangrijkst

Wethouder Holsappel bezocht door clustercommandant

MARUM – Boven de haard en op de witte muur zijn zwarte rooksporen te zien. In de hal ruikt het zelfs nog naar rook. ‘Op de overloop van de bovenverdieping is het nog erger’, zegt Marianne Holsappel. De familie Holsappel kreeg op 9 september de schrik van hun leven, toen zij om een uur of twee ’s nachts wakker werden gemaakt door hun dochter. ‘We hadden die avond geluk dat onze dochter bij ons logeerde, want wij hadden de rookmelder niet gehoord. Dat blijft een rare gewaarwording. We hebben acht rookmelders, maar toch hadden wij zelf de brand waarschijnlijk niet ontdekt. Nu liep het best nog best wel goed af, maar de brandweerlieden zeiden dat als wij tien minuten later de brand hadden ontdekt, wij een groter probleem zouden hebben. Zo je maar hoe snel een brand om zich heen kan grijpen’, zegt Peter Holsappel.

Afgelopen donderdagavond bezocht clustercommandant van de brandweer Westerkwartier, Sietse Smit, de familie Holsappel in Niebert. In oktober organiseert Brandweer Nederland, in samenwerking met de brandstichting, de brandpreventieweken. Een van de thema’s die centraal staan tijdens deze weken, is het belang van hoorbare rookmelders. ‘Het is belangrijk om dit thema onder aandacht te brengen. De brand die hier begin september ontstond, is een goed voorbeeld van het belang van rookmelders die goed hoorbaar zijn’, zegt Smit. ‘Dat was ook ons probleem.Wij hadden dan wel acht rookmelders, maar aangezien wij zelf in een ander gedeelte van het huis slapen, hebben wij de bewuste rookmelder nooit gehoord’, aldus Peter. Marianne vult hem aan: ‘Wij dachten redelijk voorbereid te zijn met die rookmelders, maar hadden bijvoorbeeld nog nooit van koppelbare rookmelders gehoord.’ Een koppelbare melder geeft ook een signaal naar andere rookmelders in het huis, wanneer er brand uit breekt. Hierdoor gaat niet slechts één melder piepen, maar doen ze dit allemaal. Smit: ‘Die koppelbare melders zijn hartstikke handig en je voorkomt er een hoop ellende mee. Toch hangen die koppelbare melders in veel te weinig huizen. Überhaupt wordt het belang van rookmelders in deze regio nog wel eens onderschat.’

Dit laatste blijkt ook uit de cijfers. 75% van de huishoudens in provincie Groningen is in het bezit van een rookmelder, terwijl dit in de gemeente Marum slechts 63% is. Opmerkelijk, zo vindt commandant Smit. ‘Zeker in de regio zijn rookmelders van belang. De aanrijtijd van de brandweer is hier namelijk langer. In de stad kun je er vanuit gaan dat de brandweer zo’n zes minuten na een melding aanwezig kan zijn, maar in kleinere gemeenten kan dit het dubbele zijn. Wij moeten het namelijk allemaal met vrijwilligers doen en die moeten bij een brand halsoverkop van hun werk of huis komen.’ In het geval van de familie Holsappel arriveerde de brandweer binnen elf minuten na de melding. ‘Dat vind ik nog steeds bijzonder knap’, zegt Marianne. ‘Zeker als je nagaat dat het vrijwilligers zijn. Ik heb daar veel respect voor.’

Door de langere aanrijtijd van de brandweer zijn rookmelders, en bovenal hoorbare rookmelders, dus van levensbelang. ‘Een brand grijpt ontzettend snel om zich heen dus zal je snel moeten handelen wanneer er brand is. Dat kan alleen als je rookmelders op een hoorbare plek hebt. Het liefst koppelbare rookmelders’, aldus Smit. Maar hoe komt het toch dat er in de regio minder rookmelders zijn? Smit antwoordt: ‘We hebben eens een onderzoek in de omgeving gedaan. De meest gehoorde reden dat iemand geen rookmelder heeft, is de prijs. Sommigen vinden een rookmelder simpelweg te duur, terwijl je een simpele rookmelder al voor tien euro koopt. Koppelbare rookmelders zijn dan weer ietsje duurder, maar wat zijn een aantal tientjes als je hierdoor je eigen veiligheid flink verhoogt?’ Een andere reden dat sommige mensen nog steeds geen rookmelders hebben, is dat men het glad vergeet. ‘Dat komt omdat brand een ver-van-mijn-bed-show is. Als ik eerlijk ben was dat ook bij ons het geval. Totdat je opeens wel de pineut bent. Dan zie je mensen in je directe omgeving ook meteen bewuster worden en actie ondernemen’, zegt Peter.

Die bewustwording is juist hetgeen wat de brandweer probeert te bewerkstelligen tijdens de brandpreventieweken. ‘We willen dat mensen de risico’s in gaan zien en hierop in gaan spelen. Brand kan namelijk iedereen overkomen’, zegt Smit. Vandaar dat de brandweer de gehele maand oktober beurzen, markten en andere evenementen afgaat, om daar brandpreventie aan de kaak te stellen.

Het bezoek aan de familie Holsappel is uiteraard niet zomaar een bezoek. Niet alleen heeft de familie recentelijk te maken gehad met brand, Peter Holsappel is ook fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Marum. De brandweer hoopt samen te kunnen werken met de gemeente, om de meest kwetsbaren in de samenleving voor te lichten over juiste brandpreventie. ‘Wij richten ons als brandweer veel op ouderen en hulpbehoevenden. Door samen te werken met de gemeente, zouden wij die beter kunnen bereiken’, zegt Smit.

Peter Holsappel staat er in ieder geval wel open voor. ‘De taak van de brandweer is een hele nobele en belangrijke. Het zou mooi zijn als wij als gemeente hier een steentje bij kunnen dragen’, zegt hij.