‘De Rodermarkt is veranderd. Dat is niet per se negatief.’

Voor het eerst sinds jaren geen Albert Hummel op de Rodermarkt

NIETAP – Sinds 1988 treedt hij op tijdens de Rodermarkt. Dit jaar zou zijn 29ste keer moeten worden – hij liet één keer eerder verstek gaan – maar hij besloot niet meer op te treden tijdens de Rodermarkt. Albert Hummel (46) wacht niet tot hij er dertig jaar op heeft zitten. De helft van het ooit zo bekende duo ‘Albert & Sia’, vindt het mooi geweest. ‘Als je zoveel jaar hetzelfde doet, dan wil je wel eens wat anders.’ Optreden doet hij nog wel, maar niet meer op de Rodermarkt. ‘De Rodermarkt is ook veranderd. Dat bedoel ik niet negatief, maar het is wel zo.’

Zestien jaar was hij, toen hij voor het eerst optrad tijdens de Rodermarkt. Dat begon met de Zeroda’s, een band waarmee hij tot in lengte van jaren op de bühne stond. Zestien jaar, om precies te zijn. Daarna was daar het regionaal bekende duo ‘Albert & Sia’, waarmee ze bijna vijftien jaar optraden. Inmiddels vormt hij een duo met Gretha van Halen. Onder de naam Seventy one spelen zij nog steeds bijna wekelijks op feesten en partijen. ‘De naam is gebaseerd op onze gezamenlijke geboortedatum, 1971’, vertelt Albert.

Terug dan naar de Rodermarkt, waar Albert niet meer zal optreden. ‘Ik heb er een tijdje over nagedacht om de dertig jaar vol te maken. Dat zou betekenen dat ik dit jaar en volgend jaar nog zou moeten optreden. Dat zie ik eigenlijk niet meer zo zitten’, zegt hij. De grootste reden hiervan, is dat hij wat nieuws wil. De Rodermarkt is daarnaast veranderd, al is dat niet per se slecht. ‘Vroeger stonden de mensen meer binnen en bleven ze vaker bij één tent hangen. Tegenwoordig trekken ze meer van kroeg naar kroeg, of zitten ze met goed weer buiten. Dat is niet vreemd, ik zou het waarschijnlijk zelf ook doen. Maar vroeger ging dat toch anders.’ Ook de kwaliteit van de muziek is veranderd. ‘Mensen zijn niet meer zo kritisch. Als er muziek wordt gespeeld en de mensen kunnen een lekker biertje drinken, dan is het al prima’, zegt Albert. ‘Vroeger kwamen aanstaande bruidsparen vaak naar de Rodermarkt om daar alvast een bandje uit te zoeken voor hun trouwdag’, weet de ervaren zanger zich te herinneren.

Het zal voor veel Roners wel even wennen worden om Albert niet meer achter de microfoon te zien staan. De laatste jaren stond hij steevast op de zaterdag- en woensdagavond op het podium. ‘Als je dan op zondag een biertje ergens dronk, kreeg je vaak al de vraag of je niet moest optreden’, lacht Albert. Dergelijke vragen kan hij dit jaar meer verwachten, nu hij helemaal niet meer optreedt. ‘Ik verheug me er ook op om de Rodermarkt eens op een andere manier mee te maken. Ik ga zeker met mijn vriendin heen, ik hou wel van een biertje. Tijdens optreden was dit toch anders. Meer dan twee biertjes dronk je dan niet.’

Klaar met optreden is Albert nog niet, al lijkt het einde langzaam maar zeker in zicht te komen. ‘Ik zei altijd dat ik op mijn vijftigste zou stoppen. Dat komt aardig dichtbij.’ Momenteel heeft hij desondanks nog met regelmaat een optreden. Als het niet met Seventy one is, dan treedt hij wel alleen op. Een terugkeer op de Rodermarkt lijkt echter uitgesloten. ‘Het was prachtig om te doen. Ik deed het alle jaren met heel veel plezier. En wie weet, misschien ga ik het wel missen. Maar het is klaar en ik verwacht geen terugkeer op de Rodermarkt.’