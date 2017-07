De Run van Paisderdaip groeiend festijn

De tweede editie, de tweede van Nick

PEIZE/RODERWOLDE – Het duo Nick Idema-Harm-Jan Stokker heeft de tweede editie van de Run van Paiserdaip gewonnen. Het duo zegevierde met een parasol over de finish en bleef de concurrenten ver voor.

Vorig jaar won Nick ook al, maar dit nadat de echte winnaar, Wim Boxem, zijn attribuut vergeten was…Ja, want heel serieus kun je de Run niet noemen. Hoewel de eis van voorwerp van 2 meter werd streng gecontroleerd. Sommigen kwamen niet door de jury, die echter toch een oogje dichtkneep. De Run bracht niet alleen meer deelnemers- 27 koppels!-, maar ook veel meer publiek op de been. Zowel bij de start in Roderwolde als onderweg. Wat ging er allemaal mee door het Paiserdaip? Banaan met wortel, regenpijp, beschilderd bord, vishengel, zwembad, ladder, enz. En je moest verkleed. Het winnende duo was uitgedost als wegwerker. In het kader van het EK was het duo Yvonne Venekamp-Robert Steenbergen (jawel uit Steenbergen) in het oranje. Na de start – deelnemers werden met tractor en wagen naar Rowolmer Kroketje gebracht- ging het via het Kleibos en weilanden door het diep, dat aangenaam werd gevonden. Na afloop was het groot feest bij Keet Beun, met medewerking van Ideeaal, Marco Schuitemaker, terwijl de gebroeders Heuiland in het ‘hooiland’ werd gespot. Op het feest kwamen zo’n tweehonderd man op af. Niet alleen jongeren, ook volwassenen. Al met al een meer dan geslaagd feest.

Uitslagen: 1. Nick Idema-Harm Jan Stokker, 2. Korne Nieboer-Sebastiaan Hommes (staf versierd met ballonnen), 3. Rick Winsingh-Jeffrey Alberts; Originaliteitsprijs: Corne Ensing en Alderik Geersing (ladder met pop op brancard); Poedelprijs: Kelly en Joyce. Vanwege valpartij op paaltje in water. Die poedelprijs hield in: 2 steeksleutels. Om aan de conditie te ‘sleutelen’.