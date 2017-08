‘De sluis is verrot en verzakt, een grote rommelpot is het’

Buurtschap wil ere herstel voor vervallen sluis

LEEK – Een doorn in het oog is het, de in erbarmelijke staat verkerende oude sluis aan de Diepswal in Leek. Een grote ergernis voor buurtbewoners. Om te voorkomen dat de sluis instort wordt het gevaarte bij elkaar gehouden door een lelijke ijzeren constructie. Niet om aan te zien, vindt Imko Smid die al 21 jaar tegenover de sluis woont. “We zijn er niet gelukkig mee. Al jaren proberen we het bij de gemeente voor elkaar te krijgen dat de sluis in ere hersteld wordt. Toen was er geen geld, nu wel. Inmiddels hebben we een gesprek gehad met wethouder Karin Dekker. Ik ben voorzichtig positief”, vertelt Smid.

Het steekt Smid dat voor de nieuwe wijk Oostindië wél een nieuwe brug is gebouwd om de wijk te ontsluiten. “Daar is een mooie klapbrug gekomen voor de toevoer van het verkeer. En dit is maar wat blijven hangen. De onderkant van de brug is compleet verrot en verzakt. Daarom wordt het gevaarte bij elkaar gehouden met metalen buizen. Nog hartstikke gevaarlijk ook. Bovendien ziet het er niet uit. Een grote rommelpot. De sluis is een monument, was onderdeel van de oude turfroute. De turfstekers voeren langs het Leekster Hoofddiep naar Zevenhuizen en Groningen. Tussen Leek en Zevenhuizen zit 7 meter waterverschil. Boten kunnen er niet meer door, de sluis wordt nu alleen nog gebruikt om het waterniveau te regelen. Zoiets moet je in ere herstellen. De sluis vertelt de geschiedenis van Leek”, vindt Smid die wethouder Dekker bij hem thuis uitnodigde om over de toestand te praten.

“Uit het gesprek zijn drie mogelijke opties naar voren gekomen. De eerste is om de sluis te conserveren. Dat betekent dat het gedeelte onder het water wordt hersteld. Daar is zo’n 200.000 euro mee gemoeid, dat geld heeft de gemeente hiervoor gereserveerd. Maar dan blijft de beeldvorming boven het water alsnog vreselijk, dus conserveren heeft niet onze voorkeur. De tweede optie is renoveren. Dan wordt de onderkant gerepareerd en de bovenkant voorzien van een nieuw wegdek. Dat zou rond een miljoen euro kosten. De derde mogelijkheid is een nieuwe klapbrug, zoals die bij de Kromme Kolk in Zevenhuizen. Zo’n brug zouden we hier graag zien. Het liefst twee; één voor auto’s en één voor fietsers. Zo was het vroeger ook. Maar één zou ook heel mooi zijn. Dit is wel de duurste optie: een investering van anderhalf miljoen euro”, weet Smid die -om de wethouder te motiveren voor optie drie te gaan- taartjes liet maken met een foto van de klapbrug van Zevenhuizen.

Karin Dekker, die verkeer in haar portefeuille heeft, kon de ludieke actie wel waarderen. Ook snapt ze de voorkeur van het buurtschap. “Maar een klapbrug is wel een dure optie. Tussen een miljoen en anderhalf miljoen euro, dat geld is er niet. We hebben iets meer dan twee ton in de begroting opgenomen. Daarmee zouden we de onderkant van de sluis kunnen herstellen. Conserveren dus. Beperkt, maar wel netjes. Omdat de buurt het liefst een brug wil, gaan we eerst uitzoeken wat de verschillende varianten exact gaan kosten. Daarna gaan we bekijken welke subsidiemogelijkheden er zijn. Wellicht dat het waterschap en de provincie mee kunnen betalen.” Ere herstel voor de sluis heeft ook Dekkers voorkeur. “De sluis geeft een beeld van veenkoloniale verleden van Leek en Zevenhuizen. Het herinnert aan een prachtige historie. De sluis blijft na de opknapbeurt toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Begin september bespreken we de mogelijkheden in een ambtelijk overleg. Misschien zijn ook andere partijen geïnteresseerd. Bouwers misschien? Rond half september ga ik opnieuw met het buurtschap om tafel.”