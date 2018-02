De stembussen zijn geopend!

Kies het Leukste Bedrijf van de Krant

NOORDENVELD – De posters hangen, de mouwen zijn opgestroopt. Bij sommigen ligt de loper uit, bij de anderen staat standaard de koffie klaar. Sommige bedrijven kiezen juist niet voor extra poespas. Willen de leukste zijn om wie ze altijd al zijn. Een ding is zeker: de strijd om het Leukste bedrijf van de Krant is los! De komende weken kan het winkelend publiek in Noordenveld stemmen op hun favoriete winkel. Heb je dé kans om de zaak te steunen waar je je voltallige verjaardagsvisite naar toe zou toesturen. Want tijdens feestjes worden dat soort dingen vaak besproken toch? Zo van: ‘daar moét je eens naar toegaan, word je top geholpen!’ Voor winkeliers reden om hun allerbeste beentje voor te zetten, voor klant de kans om waardering uit te spreken voor hun lievelingswinkel. De zesde editie van het Leukste Bedrijf van de Krant is Begonnen!

Vorig jaar sleepten José de Vries en Marco Rellum met hun fraaie tuin- en buitenmeubelen zaak in Roden de prestigieuze titel in de wacht. Een titel die hen overigens een hoop gebracht heeft. Veel lovende en positieve reacties én bezoekjes van mensen die wel heel nieuwsgierig waren geworden naar de fraaie buitenmeubelen van het familiebedrijf. En De Vries mocht een jaar lang voor nop adverteren in de Krant. Want dat hoort ook bij winnaar zijn van het Leukste Bedrijf van de Krant. Dit jaar gaat het Leukste Bedrijf over de grenzen. Niet alleen zaken in Noordenveld mogen meedoen, maar dit seizoen kunnen alle bedrijven in het verspreidingsgebied van de Krant meestrijden voor de titel.

Hoe werkt het ook alweer?

In de eerste plaats bepaalt de klant de schifting. Daarbij wordt niet enkel gekeken wie de meeste stemmen heeft, nee, het gaat om véél meer dan dat. Klanten mogen cijfers uitdelen voor klantvriendelijkheid, prijs/kwaliteitverhouding en productpresentatie. Dat kunnen ze invullen op een formulier dat in de deelnemende winkels ligt. Uiteraard is er ook ruimte voor persoonlijke opmerkingen. Iets wat ze per se kwijt willen over hun favoriete bedrijf. Al die bonnetjes worden verzameld in daarvoor speciaal bestemde brievenbussen. Daaruit worden uiteindelijk 5 bedrijven geselecteerd die kans maken op de hoofdprijs. Vervolgens komt de jury in actie: gewapend met puntenlijst, kritische blik, kladblok en pen gaan zij gezamenlijk langs de 5 genomineerde bedrijven. Vorig jaar bestond de jury net als het jaar daarvoor uit Nico Borgman, Tanja Haseloop en Alida Zwerver, dit jaar buigt zich een compleet nieuwe jury over de lastige klus om de allerleukste te kiezen. Allemaal dames dit keer: de echtgenote van burgemeester Klaas Smid, Evelien Smid, Harma Hoekstra, echtgenote van de burgemeester van Leek, Tineke Veenstra, eega van wethouder Henk Kosters en Peterina Zeeman, partner van wethouder Alex Wekema. Waar de dames op gaan letten, vertellen ze in de volgende Krant. Maar dat het meer is dan een goed assortiment moge duidelijk zijn.

Juryvoorzitter Nico Borgman lette vooral op gastvrijheid. Vond het belangrijk hoe hij werd ontvangen in een winkel. “Word ik opgemerkt? Herkent iemand me? Ik wil me thuis voelen in een winkel. Geen probleem wanneer iemand op dat moment in gesprek is hoor, als ze alleen maar even laten weten dat ze me hebben opgemerkt ben ik bereid om te wachten. De detaillist die dat doet, gaat het daarop winnen. Ben ik heilig van overtuigd. Hospitality is zó belangrijk”, zei hij vorig jaar.

Maar eerst de beurt aan de klant dus. De ruim 50 deelnemers zijn allemaal te vinden in deze krant. Dus draag jouw favoriete winkel een warm hart toe en stem! Online je stem uitbrengen kan ook: hetleukstebedrijfvandekrant@media-totaal.nl Stemmen loont: we verloten onder de stemmers prachtige prijzen waaronder een fiets! Doen dus! En voor de winkeliers: knuffel je klanten! De Krant wenst alle deelnemers heel veel succes!