De Tandem neemt afscheid van overblijfmoeders

RODEN – Altijd een bijzonder moment, zo’n afsluiting van het schooljaar. Het afscheid van groep 8 is toch altijd een dingetje. Zo definitief. Voor obs de Tandem dit keer een extra bijzonder moment. Want behalve van groep 8 nam de school ook afscheid van de overblijfmoeders. De school gaat namelijk over naar een vijf gelijke dagen model, vertelt directeur Agnes de Groot. En daarmee komt het overblijven te vervallen. Moeders Geesje Kruims, Griet van Kernebeek, Jantje Suurd, Wiesje van Dijk, Corrie Tolhuis en Maarten Sappema hebben getrakteerd alle kinderen op een lekker Italiaans ijsje, onder begeleiding van een orgelmuziekje.