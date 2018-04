De tweede derby gaat naar Peize!

Roden heeft Wardenier, Peize heeft Slotegraaf

RODEN – Roden was van plan het kunstje van vorige week tegen GOMOS nog eens over te doen tegen Peize, maar kwam van een koude kermis thuis. In een gezapige, vrij niveauloze derby – voor toch weer bijna duizend toeschouwers – was het vooral een strijd tussen de goalgetters. Omroeper Bernard Rademaker schreeuwde het uit nadat Roden terugkwam op 2-1 dankzij Enrico Wardenier. In de eerste helft had Selwyn Slotegraaf twee keer raak geschoten. “Peize heeft Slotegraaf, Roden heeft Wardenieeeer”, was de zwart-wit gekleurde kreet. Maar de aanvaller van Peize won de persoonlijke titanenslag met drie voltreffers: 2-3. Was getekend: Selwyn Slotegraaaaf!

Maar de man van de wedstrijd had nog een belangrijke kompaan, de blessuregevoelige Simon Wekema, die niet geheel fit was, maar wel merkbaar aanwezig was. De eerste wapenfeiten kwamen van Roner zijde. Bij een scherpe, befaamde voorzet van Rutger van der Laan wist niemand de bal te raken. Even later een kopkans voor Rik van Dijk, die gepareerd werd door de jarige Lennart Renkema. Vervolgens een tweede redding van de Peizer sluitpost, op een indraaiende corner van Vincent van Santen. ‘Roon’ nam het initiatief, zat ook iets beter in de wedstrijd. Het eerste doelpunt viel echter aan de andere kant. En hoe! Bij een messcherpe voorzet van buitenspeler Simon Wekema joeg Selwyn Slotegraaf de bal bij de tweede paal snoeihard in de verste hoek: 0-1. Een technisch hoogstandje, in een verder bepaald niet hoogstaande wedstrijd. Roden leek grip te hebben op de wedstrijd, even later was de zwart-witte defensie in een siësta gesust, reageerde niet alert bij een strak genomen hoekschop van Loran Vrielink. De vogelvrij staande Slotegraaf had ook koppend succes: 0-2. ‘Paais’ speelde niet goed, maar twee momenten waren genoeg. De achterhoede van Peize was zeker niet solide. Marten Wobbes’, ‘de Piqué van Peize’, ging nog, maar met name Arnold van der Ploeg leverde vrijwel alle ballen in bij de tegenstander. Het antwoord van Roden, overigens ook zeker niet de pannen van het dak spelend, maar wel iets zorgvuldiger in de passing, liet niet lang op zich wachten. Wie anders dan Enrico Wardenier (naar verluid niet meer ziek, maar vooraf wel drie keer naar de wc) frommelde de bal achter Renkema: 1-2. Het was een vreemd duel. Roden had als collectief meer in de mars, maar de gasten speelden het slim, zochten snel de belangrijkste spelers. Na een mazzeltje kwam de bal opnieuw bij Wekema op de flank. En wederom was de voorzet geweldig, dit keer kon de zaak niet bekroond worden. De tweede derby was geen spektakelstuk, maar wel interessant. In het resterende deel lieten de blauwhemden wat meer de tanden zien tegen een Roden dat in het eerste deel de meeste persoonlijke duels won. Op slag van rust dacht Enrico zijn kans te grijpen en viel bij het binnendringen in het strafschopgebied op de grond, hopende op een elfmeter. Scheidsrechter Beyert wilde er niets van weten. In de rust had broer Michel Wardenier er nog alle vertrouwen in. “Enrico scoort twee keer”. Het scorend vermogen kwam vandaag van de overkant van het Peizerdiep. Klaas Kleiker grabbelde bij het uitkomen mis, wederom was het de dekselse Slotegraaf die de bal over hem heen lepelde: 1-3! Het leek de genadeklap. Maar de verbeten knokkende Rodenaren kwamen wederom snel terug. Wie anders dan Enrico, die bij zijn tegenstander wegdraaide en Renkema kansloos liet: 2-3. Zou het dan toch nog? De twee van Wardenier? Net als vorige week tegen GOMOS. Peizer supporters waren er niet gerust op. Zeker toen Wekema de arena moest verlaten. Roden werd ook dreigender; het was alle hens aan dek in de blauw-zwarte achterhoede. Met nog een kwartier te gaan nam de spanning toe. ‘Wardo’ loerde op dat ene kansje. Peize kreeg de ruimte en de kansen. Met name invaller David Kruizenga was erbij betrokken. De kleine behendige speler kreeg twee kansen op rij. Met name de laatste, daar was Kruizenga dichtbij 1-4. Kleiker kon het schot nog net tot hoekschop verwerken. In de spannende slotfase brak Maurice Brouwer nog een keer door, maar werd randje buitenspel afgevlagd. Slotegraaf dan weer, maar de spits raakte in riante positie de bovenkant van de lat!. Een dropkick van Vincent van Santen was wonderschoon, maar Van Santen kon de bal niet laag houden. Het slotakkoord was even fraai, een moeilijke omhaal van wederom Brouwer, die buiten de palen bleef. Na het laatste fluitsignaal intense vreugde in het blauw-zwarte kamp. De ploeg van Willem Lanjouw is na een valse start weer op de goede weg, doet ook nog mee in de periode. De Hopbel-formatie heeft weer scorend vermogen. Afgelopen donderdag was het Joppe van Leeuwen, die twee keer het net vond tegen Oerterp. Maar de blauwhemden zijn verder wel erg afhankelijk van enkele individualisten, Wekema en Slotegraaf. De Noordenveld-derby van dit jaar was bijzonder: beide ploegen wonnen in het hol van de leeuw. Voor Peize dus de tweede derby. Voor Roden geen tweede derby na GOMOS. Rikus van der Velde had er van te voren al zijn bedenkingen over: “het wordt niet zo als tegen GOMOS”. Hij doelde daarmee op de grote belangstelling (al kwam het zeker in de buurt, weer tegen de duizend). Of doelde hij toch op de wedstrijd….En de supporters uit beide kampen, die vierden als vanouds feest, alsof het Ronermarkt was. De chauvinistische Peizenaren vonden dat Peize beter was en de winst verdiende. Op basis van de kansen had Peize het meeste recht. Was slagvaardiger. Maar qua spel? Een supporter was iets genuanceerder: “Peize was nait best, Roden was nog slechter.”

Sportpark aan de Norgerweg: Roden-Peize 2-3 (1-2); Scoreverloop: 18. Selwyn Slotegraaf 0-1, 23. Slotegraaf 0-2, 24. Enrico Wardenier 1-2, 52. Slotegraaf 1-3, 57. Wardenier 2-3; Scheidsrechter: Beijert (Marum); Gele kaart: Maurice Brouwer (Roden); Toeschouwers: 900

Opstellingen

Roden: Klaas Kleiker, Maurice Brouwer, Daniel Warno (45. Jordi de Vries), Yonathan Ahlers, Enrico Wardenier, Vincent van Santen, Rutger van der Laan, Bert Roede, Nick ter Arkel (Kenny van Wijk), Martijn Smit, Rik van Dijk, Kenny van Wijk (Stan Idema)

Peize: Lennart Renkema, Arnold van der Ploeg, Frank Joosten, Marten Wobbes, Patrick Kosters, Kelvin Wekema (74. Peter Hars), Selwyn Slotegraaf, Niels Guchelaar, Loran Vrielink, Joppe van Leeuwen (85. Frank Darwinkel), Simon Wekema (58. David Kruizenga)

Ster van het Veld: Selwyn Slotegraaf (Peize). Is zoon van een goaltjesdief van weleer. Naar verluid mist hij nogal eens wat kansen. Maar was zondag wel bijzonder effectief. De drie treffers waren allen van grote schoonheid.

De Tweede Bal

Het vuurwerk kwam deze hete lentedag vooral van de kant. Omroeper Bernard Rademaker had er de handen vol aan om de supporters te stoppen en sprak dan maar: “Ik wens u een sportieve middag en …een goed zicht”.