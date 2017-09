De tweede klasse kleurt weer geel-zwart

GOMOS

NORG – GOMOS, de fraaie clubnaam dat staat voor ‘Goed Oefenen Maakt Ons Sterk’, is terug in de tweede klasse, het niveau dat past bij de Norger vereniging. Na enkele magere jaren breken er mooiere tijden aan. GOMOS is terug bij de elite en de derby’s van het Noordenveld – Peize, Roden, GOMOS- zijn in ere hersteld. Dat alleen is al mooi. Wat kunnen we verwachten van de sympathieke dorspclub, met aan het roer een echte dorpsman, Wim Bakering, die toch ook wel een hand heeft in het huidige succes.

Na een eerste mislukte poging wist de geel-zwarte equipe vorig seizoen dan wel promotie af te dwingen. GOMOS kende een succesvolle periode van de eeuwwisseling, toen het zeven seizoenen achtereen tweede klasser was. In 2011 was Goed Oefenen Maakt Ons Sterk weer tweede klasser. Daarna kelderde de ploeg hard naar beneden, tot in de vierde klasse. Dat was sinds 1993 niet meer voorgekomen. Het verval is gestopt, de weg naar boven is weer gevonden. En deze jonge, gretige en talentvolle ploeg, hoort zeker thuis in de tweede klasse. Tijdens het gesprek met trainer Wim Bakering – het wordt alweer zijn derde seizoen- is GOMOS in trainingskamp. In Zuidwolde. Een partijtje voetvolley, spelavond, quiz. Laat dat maar aan Wim over. “De sfeer is fantastisch, meldt Bakering opgetogen. “Het is een mooi complex” Allemaal leuk en aardig. Maar dan het voetbal. “Het gaat eerst om balgevoel. Wennen aan elkaar. Een aantal spelers is nog op vakantie. We hebben oefeningen gehad met omschakeling, balwinst en balverlies. Lekker met elkaar bezig. Ik heb er een goed gevoel over. Van de selectie een opvallende naam: Ronald Sloots, die terug is op het oude nest na zijn Peizer periode. Vorig seizoen behaalde de verdediging indrukwekkende cijfers, met slechts twintig doelpunten tegen. Bakering over de ervaren verdediger: “Hij kent nog een speler uit het verleden, de anderen zijn allemaal nieuw voor hem”, zegt Bakering. Ook verwelkomt de Schapendrift-club Ricardo Smit, afkomstig van FC Assen, woonachtig in Kloosterveen. Het is een allround middenvelder”, geeft Bakering aan. . Daarnaast beschikt Bakering over een groep jonge A-junioren. Over de competitie: “Ik ben heel tevreden over de indeling. Over de derby’s. Van De penningmeester is minder blij met ploegen uit Leeuwarden en stad. We moeten in de eerste wedstrijd tegen LSC, degradant uit de eerste klasse. Een goede ploeg. Weten we meteen wat het niveau is. We zullen direct moeten laten zien wat we waard zijn. Ik heb er zin in. Het is direct een thuiswedstrijd, we willen wat laten zien aan het publiek. Het is een mooie uitdaging, om ons goed te laten zien.”