De uitvinders van ‘zorg voor elkaar’

LEEK – Het was woensdag feest aan de Tuinmanslaan in Leek, waar het echtpaar Toering – Stavast zestig jaar getrouwd was. Jaap Toering is geboren in 1933 en mevrouw kwam in 1936 ter wereld. Ze trouwden in Oosterwolde, waar meneer ook geboren werd en opgroeide als tweede in een gezin van vier kinderen. Mevrouw werd geboren in Een West waar ze ook een groot deel van haar jeugd heeft doorgebracht. Ze groeide op als oudste van zeven kinderen. Toen ze trouwden was er woningnood en daarom woonden ze de eerste jaren van hun huwelijk ij de ouders van mevrouw Toering in. Daar werden ook de twee oudste kinderen geboren. Na enkele jaren zijn ze verhuisd naar Nieuw Buinen waar meneer werkte bij onder andere Philips in Stadskanaal. In 1963 zijn ze, met ondertussen drie kinderen, verhuisd naar de stad Groningen waar hij voor verschillende werkgevers in de metaalsector heeft gewerkt. Draaien, frezen of montagewerkzaamheden: hij draaide zijn hand er niet voor om. Mevrouw zorgde voor het huishouden en wachtte de kinderen na schooltijd op met een kopje thee. In Groningen zijn de overige telgen Toering geboren. Het echtpaar heeft zeven kinderen, 27 kleinkinderen en negen achterkleinkinderen, waarvan beiden erg genieten. Vanaf 2000 wonen ze in Leek, meneer is daar nog een aantal jaren vrijwilliger op de buurtbus geweest. Ook was hij nogal eens klusjesman in de buurt. Meneer en mevrouw zijn goed in het onderhouden van de sociale contacten in de buurt en in de Gereformeerde vrijgemaakte kerk. Al lang voor het woord participatiemaatschappij uitgevonden was, brachten zijn de ‘zorg voor elkaar’ in de praktijk. Meneer en mevrouw zijn nog in goede gezondheid. Namens de gemeente Leek bracht burgemeester Hoekstra ze een bezoek en van hem kregen ze een mooi boeket bloemen.