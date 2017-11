De ultieme Amerikaanse droom van Ilse Kwant

‘Help Ilse naar World Scout Jamboree’

MARUM/DE WILP – Ilse Kwant uit De Wilp heeft een droom: Amerika. Kwant is lid van waterscouting ‘De Bevers’ en maakt kans op haar Amerikaanse droom, als deelnemer van de ‘World Scout Jamboree’, de ‘Olympische Spelen van de scouting’. Maar die ‘wereldreis’ kost wel veel geld. De 14-jarige hoopt met acties die droom te verwezenlijken en is hard op weg.

Ilse is lid van waterscouting ‘de Bevers’ in Lettelbert. “Ik vind het leuk op het water. Zeilen op het Leekstermeer. Naast het leren zeilen houden we ook onderlinge wedstrijden. En in de winter onderhouden we de boten. Vorige week hebben we in het kader van natuurwerkdag geholpen in de tuin bij de Zijlen in Leek”. Als enige van de groep maakt ze kans op deelname aan de ‘World Scout Jamboree, ‘de Olympische Spelen voor scouting’, die gehouden wordt van 22 juli tot en met 2 augustus 2019 in West-Virginia, bekend van het countrylied van John Denver. “Door mijn leeftijd krijg ik maar één kans om deel te nemen”, vertelt Ilse in het gemeentehuis, in het bijzijn van zijn moeder. “De volgende keer ben ik te oud. Op de Jamboree komen dertigduizend scouts uit de hele wereld samen. Ik wilde sowieso een keer op vakantie naar Amerika. Ik ben nog maar één keer in het buitenland geweest. Ik wil ook wel een keer naar Engeland. Na mijn schooltijd zou ik graag gaan duiken op Curaçao. Ik vind het leuk om andere kinderen te ontmoeten die een buitenlandse taal spreken.” “Het verbaasde ons niks”, reageert zijn moeder over Ilse’s globetrotterdromen. “Mijn vader zei: je kunt maar één keer meedoen. En mijn moeder helpt met een actie.” De reist kost namelijk 4500 euro. “Dat lukt me niet mijn zakgeld”, zegt Ilse, die inmiddels op allerlei manieren bezig is. Ilse doet vrijwilligerswerk, was maatje van een meisje met beperking en hielp mee op een camping bij een animatieteam. Ilse is nog te jong om veel geld te verdienen met een bijbaantje. Vandaar allerlei acties. Zoals pepernotenverkoop. Maar ook familie draagt een financieel steentje bij. Op facebook houdt Ilse een logboek bij over al haar acties. Ilse klopte ook bij de gemeente Marum aan. Daar heeft Jan Nico Wijnstok een inzamelingsactie gehouden en dat leverde 135,50 euro op. Burgemeester Henk Kosmeijer overhandigde het bedrag.

In Amerika worden zevenhonderd scouts uit Nederland verwacht. 35 kinderen zitten in een ‘troep’, met vier begeleiders. Overigens is het niet zeker dat Ilse vanaf Schiphol vliegt. Er is geen vliegtuig dat dit waarborgt. Het kan dus zomaar zijn dat ze moet vliegen vanaf Brussel. Zover is het nog niet. De aanmelding voor het avontuur in Amerika is open tot en met 1 december. “Ik dacht dat je het bedrag in één keer moest betalen, maar het mag in termijnen”, vertelt Ilse. “Hoe de andere leden het vinden? Er zijn leden die het te duur vinden, en ja er zullen enkelen jaloers zijn, maar ze steunen me wel.” Steun voor de ultieme droom van Ilse. “Elke euro brengt me een beetje dichter bij Amerika. Het zou geweldig zijn.”

Voor meer over de acties van Ilse kijk op http://www.facebook.com/ilsegoestoAmerika/