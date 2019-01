De Wilp mag al stiekem verlangen naar jubileumeditie nieuwjaarsloop

DE WILP – Al bijna veertig jaar is het een zeer gewaardeerde traditie in het pittoreske De Wilp. De nieuwjaarsloop – georganiseerd door voetbalvereniging De Wilper Boys – is niet meer weg te denken uit het Westerkwartierse dorp. Dit jaar vindt de loop plaats op zaterdag 5 januari. In De Wilp hebben ze er zin in.



Het jaarlijks terugkerende evenement, ontstond al in 1981. Toen werd de loop door toenmalig hoofdtrainer Harm Frieswijk gezien als een mooie manier om de voetbalvereniging in beweging te krijgen, terwijl het seizoen stil lag.

In totaal werken er ongeveer vijftig vrijwilligers mee aan het evenement bij de op/afbouw van het parcours, inschrijving, kantine, EHBO, tijdwaarneming, gegevensverwerking, verkeersregelaars en catering. De verkeersregelaars zijn gecertificeerd volgens het reglement verkeersregelaar.

Vanaf het begin tot 1989 had de loop het karakter van een cross en liep het parcours over oude boerenpaden rond De Wilp. Vanaf 1990 werd het evenement op verzoek van veel deelnemers op de weg georganiseerd, omdat de route over het onverharde parcours bij vorst onveilig was. De eerste dertien edities trokken tussen de honderdvijftig en tweehonderd lopers per keer. In 1990 werd ook de halve marathon als element toegevoegd aan het evenement. In de jaren negentig trok de loop tussen de zeventig en de honderd sporters. Dieptepunt was 1995, toen er door concurrentie van meerdere wedstrijden in de regio, de halve marathon van Egmond en geopende ijsbanen maar 65 mensen inschreven. De charme van de loop is gelegen in de mooie Wilpster omgeving (de route is uitgezet in het Gronings-Friese coulisselandschap) en de onvoorspelbare weersomstandigheden in het begin van het jaar. Soms wordt het gebeuren een lenteloop genoemd, soms ondervinden de atleten hinder van sneeuw en gladheid. In 2010 zorgde de sneeuw voor een fantastische ambiance. Ook is de deelname van de Wilpster jeugd ieder jaar weer motiverend voor de organisatie. In 2004 trok de loop, mede door intensieve samenwerking met S.V. Friesland, een deelname van 230 atleten (waaronder 90 kinderen t/m 16 jaar). In 2015 beleeft de loop zijn 35e editie. Vanaf 2005 worden de kinderafstanden in het dorp afgewerkt en zijn de afstanden voor hen aangepast. De groei zit er goed in. In 2013 waren er 366 deelnemers en in 2014 werd een recorddeelname van exact 453 deelnemers genoteerd. Vorig jaar deden ruim 300 deelnemers mee aan de nieuwjaarsloop.

De kracht van de loop is de gezelligheid. Deelnemers kennen elkaar en komen veelal uit het dorp of hebben een link met De Wilp. De route voert de deelnemers dwars door het dorp. De volwassen lopers kunnen kiezen uit afstanden van 5, 10 en 21,1 kilometer. Voor kinderen is een speciaal rondje uitgezet. Er zijn verschillende afstanden voor aparte leeftijdscategorieën.

Voor de oudste deelnemer is er wederom een waarderingsprijs. Het snelste Wilper Boys-lid op de 5 en 10 kilometer, kunnen eveneens een prijs tegemoet zien. Deelnamegeld tot en met dertien jaar bedraagt slechts drie euro. Voor iedereen vanaf veertien jaar en ouder, geldt een bedrag van vijf euro. Inschrijven kan vanaf een half uur van te voren. Na afloop is er voor iedere deelnemer een herinnering, sportdrank en fruit om bij te komen van alle inspanningen.

Uiteraard wordt de gehele loop weer in goede banen geleid door de vele vrijwilligers die klaar zullen staan op zaterdag 5 januari. Net als andere jaren, zullen enkele tientallen vrijwilligers een taak vervullen. De financiële inspanningen van de lokale middenstand, geven het terugkerende evenement bestaansrecht. Mede dankzij de steun van het bedrijfsleven wordt er nog steeds ieder jaar hardgelopen in De Wilp. Na de editie van komend weekend mag De Wilp al heel stiekem naar de loop van 2020 kijken. Dan staat namelijk de 40ste nieuwjaarsloop op het menu. Tijd voor een feestje!

Wat: Nieuwjaarsloop De Wilp

Wanneer: zaterdag 5 januari

Informatie: www.nieuwjaarsloopdewilp.eu.