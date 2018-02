Debatavond zet sport en bewegen op de politieke agenda

RODEN – Krijg voor de gemeenteraadsverkiezingen een idee hoe politieke partijen over sport en bewegen denken in Noordenveld. In De Pompstee is maandag 5 maart een sportdebat. Hiervoor zoekt organisator Jan Louwes onderwerpen die op lokaal sportgebied spelen.

Vertegenwoordigers van sportverenigingen, -instellingen en deskundigen op het gebied van sport en bewegen kunnen aan het debat deelnemen. Individuele sporters zijn ook van harte welkom, want het debat gaat niet alleen over sporten in clubverband. ‘Natuurlijk gaat er een stelling over de sportaccommodaties, maar er is meer. Bijvoorbeeld mogelijke aanpassingen in de openbare ruimte om bewegen onder jong en oud te stimuleren, komen ter sprake. Wat kunnen verenigingen, instellingen en de gemeente betekenen om ouderen of mensen met een beperking genoeg aan het bewegen te krijgen?’

Louwes is sportcampagneleider in de gemeente Noordenveld voor SportcampagneteamNL. Deze organisatie is door NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten opgericht om na de verkiezingen een goede plek voor sport op de lokale politieke agenda te krijgen. Samen met SportDrenthe organiseren zij in elke Drentse gemeente een sportdebat. ‘Sport en bewegen is belangrijk in de samenleving. Bewegen is goed voor de gezondheid van iedereen. De sociale functie van sport in dorpen moet daarnaast niet onderschat worden.’

Debatleidster van de avond is Tweede Kamerlid Antje Diertens (D66). Namens haar fractie voert de oud-inwoonster van Roden het woord over sport & bewegen in Den Haag. De stellingen worden ingeleid door vertegenwoordigers van verenigingen, stichtingen en verschillende instellingen op het gebied van sport en bewegen. Vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen geven vervolgens hun visie over de thema’s. Iedereen kan daar, ook vanuit de zaal, vervolgens op reageren.

‘Op dit moment is er geen sportbeleidsnota in Noordenveld. De laatste dateert van 2010,’ legt voormalig raadslid Louwes uit. ‘Daarom gaat de laatste thema van de avond over de totstandkoming van een lokaal sportakkoord. Dit in navolging van het landelijk sportakkoord.’

Het sportdebat kijkt hiermee verder dan de verkiezingen van 21 maart. Op www.kiessport.nu staan de standpunten sport en bewegen van de politieke partijen in Noordenveld op een rij.

Heb je onderwerpen of ideeën voor het sportdebat? Jan Louwes is te bereiken via jlo@tele2.nl of op 06-22044884. Het Sportdebat is op maandagavond 5 maart in De Pompstee in Roden, aanvang 19.30 uur. Gratis entree.