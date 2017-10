Debuterende Norgers zetten roemrucht GVAV op haar nummer

‘Goed Voetbal Maakt Ons Koploper’

NORG – Normaal is Wim Bakering kritisch op zijn spelers. Ook na drie overwinningen. Maar in de absolute kraker tegen GVAV Rap. kon de Norger trainer weinig aan te merken hebben op zijn jonge, gegroeide elf, dat het roemruchte en weer ambitieuze GVAV – wil terug naar de eerste klasse- aan de kant zette. De 3-0 was volledig op zijn plaats.

Supporters met geel-zwart hart waren ook vol lof, over het mooie en goede voetbal van hun favorieten. ‘Goed Oefenen Maakt Ons Sterk is de clubnaam. Ronald Sloots deed de clubnaam eer aan. De op het oude nest teruggekeerde Sloots schoot twee vrije trappen op formidabele wijze in het net. “Nee, ik oefen niet zo vaak meer op vrije trappen als vroeger. Ik raakte beiden goed”, stelde Sloots naderhand. Naast Goed Oefenen was er ook sprake van Goed Voetbal. En dat maakte GOMOS extra sterk. Met name de eerste helft, waarin de Norger brigade toch wel de basis legde. De 1-0 ontstond na een overtreding op Ivo Drenth. De vrije trap van Sloots – afleidingsmanoeuvre van Guido Koolen- vloog over de muur en sloeg als een granaat en precies in de rechterhoek. De kansen stapelden op voor de gretige Norgers, waar de voorloper van FC Groningen geen vat op had. Een kopbal van Sloots werd van de doellijn gewerkt. En dan Guido Koolen, die ook al een beresterke wedstrijd speelde. Koolen geloofde in een verre, hoge bal en volleerde. Jeroen van der Horst rekende daar niet op en miste vlak voor doel. GVAV, waar toch veel van verwacht werd, kwam slechts tot een afzwaaiend schot. GOMOS domineerde en was verreweg de gevaarlijkste ploeg. Een pass van achteruit van Richard Meursing- GOMOS speelde direct en niet van dat oeverloos geschuif- viel over de verdediging en werd afgevlagd. “1-1 schreeuwde trainer Jacob Bosman- in het verleden trainer bij Actief- over een eerdere kans voor GVAV dat in zijn ogen ook onterecht werd afgevlagd. Even later een voorzet van Koolen, op Joris Adams (de zoon van Michiel die vroeger furore maakte tot in Duitsland, maakte zijn debuut in de basis), die hard, maar recht in handen van doelman Remco Molenaar kopte. Vlak voor rust wederom een voorzet van Sloots. De inkomende Roy Slachter miste de bal op een haar na. GOMOS speelde heel sterk. GVAV had er totaal geen vat op. Het spel was soms ook bedroevend, naar de woorden van Bosman: “Wat moet je in godsnaam met zo’n bal?”. De bal was vooral voor de geel-zwarten. Nog voor de theepauze wederom een vrije trap- wederom slim uitgelokt- net voor de zestien. Sloots stond er weer bij, maar Slachter mocht het doen. Zijn poging was veel minder kaliber: laag en recht in de muur. GVAV heeft vaker achter gestaan, memoreerde Bosman aan het journaille. Er kwam ook meteen een waarschuwing. Het waren speldenprikken van een wel feller acterend GVAV, maar overtuigend was het allemaal niet. GOMOS kreeg al snel weer een gelegenheid. Koolen- constant strooiend met voorzetten van de flank- bediende Van der Horst, die met de binnenkant schoen te hoog richtte. Aan de andere kant moest Melvin Koning een keer serieus aan de bak. Met gevaar voor eigen leven werkte hij stompend weg. Een enkele keer kwamen de stadjers met combinatiespel door het hart van de Norger defensie. Het leverde geen rendement op. Op het half uur een uitbraak van de thuisclub, met twee voorzetten. Van der Horst vond met de tweede voorzet Ivo Drenth, die op weergaloze manier over de doelman kopte. De wonderschone treffer werd afgekeurd, omdat de bal bij de voorzet over de lijn was geweest. De strijd werd wat grimmiger, maar alles bleef binnen de perken. De behendige GVAV-spelers doken wat vaker op in de achterhoede, die prima stand hield. Bij het andere doel torpedeerde de keeper die eerst al over de bal maaide Drenth. In deze aanval leek het buitenspel, daarover was Bosman duidelijk “Het is een goede scheidsrechter, maar vandaag neemt hij de verkeerde keuzes”, aldus Bosman, die ook wel zag dat er niets opgewassen was tegen dit GOMOS, dat gewoon goed in elkaar steekt. Een solide achterhoede, een knap middenveld, met technisch vaardige spelers als Jordi van Esch en Ivo Drenth. En een voorhoede om van te watertanden. Koolen was ouderwets op dreef. Van der Horst de stormram en dan komt er ook nog eens ene Adams aan. En Sloots was in bloedvorm. Zijn tweede vrije trap- de keeper kreeg bij de eerder genoemde actie rood- ramde hij er op identieke wijze in. Welke keeper hier ook stond, ze waren volstrekt kansloos: 2-0. Uiteraard namen de bezoekers nog alle risico’s. In de tegenaanvallen was GOMOS dichter bij 3-0 dan 2-1. Na een kort genomen hoekschop poeierde Koolen rakelings over de kruising. Jordi van Esch stuitte op de voeten van de nieuwe sluitpost. Tien minuten voor tijd kreeg Koolen via een hoekschop de bal bij de tweede paal, waar Joris Adams vrij stond om in te koppen: 3-0. Drie-nul! En daar was niets op af te dingen. Ouderwetse tijden herleven in Norg, al zal Bakering altijd waken voor al te veel optimisme. GOMOS heeft nog maar vier duels gespeeld…. maar staat wel fier bovenaan.

GOMOS-GVAV Rap. 3-0 (1-0); Scoreverloop: 5. Ronald Sloots 1-0, 65. Ronald Sloots 2-0, 79. Joris Adams 3-0; Arbiter: Lemstra; Gele kaart: Ivo Drenth (GOMOS), Jemy Pompstra (GVAV), Rode kaart: Remco Molenaar (GVAV); Toeschouwers: 250

Opstelling GOMOS: Melvin Koning, Richard Meursing, Ronald Sloots, Ramon Klok, Jeffrey Krul (85. Teun Vermeer), Roy Slachter, Ivo Drenth, Jordi van Esch, Jeroen van der Horst (77. Ricardo Smit), Joris Adams, Guido Koolen

Ster van het Veld: Ronald Sloots (GOMOS). De van Peize teruggekeerde centrale verdediger zorgt voor rust in de tent bij GOMOS. Maar maakte vandaag het verschil met twee vrije trappen, stuk voor stuk kanonskogels.

De Tweede Bal: De inktpatroon bij GOMOS was leeg. En dus kreeg het journaille geen opstellingen op papier. Tegenwoordig kun je dat oplossen door een foto te nemen van de app. Maar dat is weer niet handig bij notities maken en dus schreven de journalisten ter plekke alles over. Na alles op papier te hebben bleken enkele rugnummers van GVAV niet te kloppen. Overigens waren dat plaknummers. GVAV – stadse fratsen, ze waren de shirts vergeten en speelden in reservetenues van GOMOS-werd sowieso op haar nummer gezet…..