December populair bij inbrekers

NOORDENVELD – Inbrekers gaan het liefst komende weken op pad blijkt uit inbraakcijfers. In de wintermaanden slaan criminelen veelvuldig hun slag, vaak met een piek voor de feestdagen. De donkere dagen vormen een mooie dekmantel voor inbrekers. Op onze website staan enkele tips voor inbraakpreventie. Bij verdacht gedrag kunt u de politie waarschuwen. Bij acute situaties belt u de politie via 112 en bij niet acute situaties 0900 8844.

Buurt Whatsappgroepen

In Noordenveld zijn ook veel buurtpreventie Whatsappgroepen actief. Een buurt WhatsAppgroep kan gebruikt worden om inbraken en andere misdrijven te voorkomen. In de buurt WhatsApp melden buurtbewoners elkaar verdachte situaties. Elke WhatsApp groep heeft een beheerder die de groep in de gaten houdt en meldingen doorzet naar de politie. Op onze website staat meer informatie over buurt whatsappgroepen. Wilt u ook lid worden van een buurtpreventie Whatsappgroep kijk dan op wabp.nl om te kijken of er een groep actief is in uw buurt. Wil u een groep starten? Neem dan contact op met de wijkagent of de gemeente Noordenveld.