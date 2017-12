Decemberloop Peize zet in op gezellige cross

PEIZE – Op zaterdag 23 december organiseert NOAD (Nooit Opholl’n Altied Deurtrapp’n) in samenwerking met DSTV (Door Sport Tot Vriendschap), weer de jaarlijkse decemberloop. De loop, die vanaf 10:30 zal starten vanaf de Boerakkerweg te Peize, belooft ook dit jaar weer een mooie editie.

Inschrijven voor de loop kan vanaf 9:30 uur in de kantine van voetbalvereniging Peize, die hun kantine ook dit jaar weer graag beschikbaar stellen voor de loop. Voor iedere deelnemer is er dit jaar weer wat wils. Zij kunnen kiezen uit afstanden van 5, 10 of 15 kilometer. Hiermee speelt de organisatie in op de wensen van de deelnemers, waarvan niet iedereen een doorgewinterde hardloper is.

Iedere ronde is er op twee plaatsen een verzorgingspost en de tijd van de deelnemers wordt opgemeten bij de doorkomst van de start/finish. Uiteraard heeft de organisatie gezorgd voor ereprijzen voor de winnaars van iedere afstand. Bijzonder is de estafette run, waarbij drie deelnemers per ploeg zich kunnen opgeven met een club of loopgroepje. Zo wordt er onderling beslist wie de sterkste ploeg heeft over een afstand van 15 kilometer. Kleed- en douchegelegenheid wordt ook dit jaar verzorgd door voetbalvereniging Peize. Het inschrijfgeld kost vijf euro per persoon, of tien euro per team (voor de estafette).

De organisatie ligt dus in handen van NOAD en DSTV. Toerfietsclub NOAD uit Peize, zag het levenslicht op 7 november 1980. Zij houden zich voornamelijk bezig met fietsen, maar maken voor de jaarlijkse decembercross graag een uitzondering. Zoals ze zelf aangeven op de site ‘meedoen is belangrijker dan winnen’ en dus hopen zij dat veel NOAD- leden voor de gelegenheid de fiets verruilen voor de benenwagen.

Gymnastiek Verenging Door Sport Tot Vriendschap, verruilt eveneens hun eigen vakgebied om zich op de ongebaande paden van het hardlopen te begeven. De Gymnastiek Vereniging, die ook in het bezit is van een loopgroep is, heeft de organisatie mede in handen. De ervaring van deze loopgroep, verhoogt de kwaliteit van de decemberloop ongetwijfeld.

De decemberloop te Peize kan ieder jaar rekenen op een breed deelnemersveld en zet ook dit jaar in op veel hardlopers. Waar de Peizer decemberloop zich onderscheidt van andere hardloopwedstrijden, is de relatieve laagdrempeligheid. Iedereen kan meedoen en hoeft hier geen hardloopachtergrond voor te hebben. De loop zet dan ook in op gezelligheid, waardoor de jaarlijkse decemberloop met recht een ongebonden en relaxed evenement kan worden genoemd. Ook dit jaar belooft de loop weer een boel gezelligheid, maar toch vooral: een boel sportiviteit.

Wat: decemberloop Peize

Wanneer: Zaterdag 23 december

Hoe laat: 10:30 uur (inschrijven vanaf 9:30 uur)