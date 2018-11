Degens gekruist!

LEEK – Deze week mogen de inwoners van de toekomstige gemeente Westerkwartier naar de stembus. Afgelopen week werd hierom een speciaal verkiezingsdebat georganiseerd door de Krant en de Streekkrant. Het resultaat: een boeiende politieke avond in een vol gepakt Rodenburgtheater in Leek. Een uitstekende avond dus, waarvan het resultaat is terug te lezen op pagina 52 en 53 in deze editie van de Krant. Deze week mag u, als inwoner van het mooie Westerkwartier, uw politieke voorkeur uitspreken. Vergeet dat vooral niet te doen!