Derde boek in Historische Reeks Roderwolde gepresenteerd

RODERWOLDE – Afgelopen weekend werd in Café het Rode Hert het derde deel in de Historische Reeks Roderwolde gepresenteerd. In dit deel wordt de geschiedenis van het huis Mensinga te Roderwolde uitgediept. Schrijfster is Ada van Dijk, die zich al jaren bezighoudt met de geschiedenis van Roderwolde.

De presentatie van haar nieuwe boek werd goed bezocht. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Jan Bos, voormalig archivaris van het Drents Archief en groot kenner van de Drentse huizen van stand. Het boek ligt nu in de winkel bij onder andere Daan Nijman. Een exemplaar kost 15,95 euro.