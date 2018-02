Derde Mensinge Marathon groot succes

RODEN – Afgelopen weekend stond de Mensinge Marathon op het programma. Het evenement – wat dit jaar voor de derde keer georganiseerd werd – groeit de afgelopen jaren gestaag en staat bekend om de sportiviteit, gezelligheid en gemoedelijkheid.

Maar liefst honderd marathonlopers stonden zondag om half elf aan de start bij Havezate Mensinge. Het overgrote deel van de deelnemers liepen afstanden van 35 of 43 kilometer. De geoefende lopers konden rekenen op een mooi parcours, fijn winterweer en een kameraadschappelijke sfeer.

Bij de heren won Dennis van Doorn in een parcoursrecord van 3.22.28 uur. Bij de dames was Petra Bus de snelste over 43 kilometer, zij volbracht dit in een tijd van 4.02.39 uur. Op de 35 kilometer was Liset de Groot uit Roden de snelste in 3.01.41 uur.

De organisatie was in handen van Loopgroep Roden, die de vrijwilligers van harte willen bedanken voor het evenement. Ook volgend jaar zal de Mensinge Marathon weer op de loopagenda staan.