Derde ronde van het Dutch Open Grass Track in Roden

RODEN – Het bestuur van de Stichting Langbaan Groningen heeft haar weg weer weten te vinden naar het prachtige circuit in Roden. Zondag 7 mei wordt op het unieke Speed Centre Roden de derde ronde van het Dutch Open Grass Track georganiseerd. Het Open Nederlands Kampioenschap is in een nieuw jasje gestoken en zal dit jaar onder de noemer Dutch Open Grass Track op vijf Nederlandse banen worden uitgevochten. Met een nieuwe naam en een nieuwe formule zal deze top van de grasbaancompetitie aantrekkelijker worden voor het publiek. Er is gekozen voor een vast tijdschema, vaste entreeprijzen, geen schrapresultaat en alle behaalde punten tot en met de A-finale tellen mee voor het kampioenschap. De rijders moeten hierdoor bij alle vijf wedstrijden superscherp zijn om de kans op Nederlandse titel niet te verspelen. In de koningsklassen (Special Senioren en Zijspannen) wordt er gereden volgens een vast blokschema en zijn de rijders herkenbaar aan de helmkleuren. Voor iedere wedstrijd vindt er een loting plaats om de startplaatsen te bepalen. Voor de wedstrijd van zondag 7 mei heeft zaterdag 29 april de loting plaatsgevonden direct na de huldiging van de Jeugd en Nationaal Grasbaanrace. Dit alles onder het toeziend oog van Patrick Roth en wedstrijdleider Anne Nijboer. Naast de Special Senioren en de Zijspannen staan ook de Shorttrack ST1, Shorttrack ST2 en de 125cc Specials aan de start. In deze laatste klasse zal ook de uit Peize afkomstige Sem Ensing strijden om de kampioenspunten. Sem wil uiteraard vlammen op zijn thuisbaan voor zijn thuispubliek. Voor de Special Senioren zal de derde ronde van het Dutch Open Grass Track en extra bijzondere lading hebben. Voor de Nederlandse toprijders, waaronder de clubrijder van de Stichting Langbaan Groningen Romano Hummel uit Hoogkerk, zal dit eveneens een krachtmeting worden om kans te maken op een felbegeerde plek in het Nederlandse Team.

Op 24 september, tijdens de Rodermarkt Feestweek, zal Stichting Motorsport Roden voor de eerste keer het FIM Team Long Track World Championship organiseren. Hier zal het Nederlandse Team de strijd aangaan met de teams uit Frankrijk, Tsjechië, Finland, Engeland, Duitsland en nieuwkomer Zweden. Op 7 mei kunt u een voorproefje krijgen op dit fantastische evenement tijdens de Dutch Open Grass Track. De trainingen starten om 10:00 uur, de rijdersvoorstelling om 13:00 uur en de start van de eerste heat zal om 13:30 zijn. De weg naar het Speed Centre Roden zal vanuit de wijde omgeving met borden worden aangegeven. Entreeprijzen zijn voor alle Dutch Open Grasstrack wedstrijden in 2017 gelijk: Vanaf 16 jaar: € 15,00 | 12 t/m 16 jaar: € 5,00 | Jeugd onder begeleiding t/m 11 jaar: gratis.