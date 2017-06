Derde symposium Norgerduinen op 27 juni

NORG – Op 27 juni is al weer het derde symposium over de Expeditie Norgerduinen. Na het symposium van 14 februari is een grote groep betrokken inwoners en bewoners van Norg en de Norgerduinen aan de hand van zes thema´s aan het werk gegaan. Samen nadenken, discussiëren, onderzoeken en uitzoeken om te komen tot een gedeelde visie op één van de thema´s: Bos, Natuur & Landschap, Vrijetijdseconomie & Toerisme, Wonen, Infrastructuur, Voorzieningen en Veiligheid.

Presentatie 6 visies

Op het symposium zullen de 6 werkgroepen hun visies en ideeën presenteren aan het publiek. Met deze 6 visies zal de Expeditie na 27 juni weer verder op pad gaan. Wethouder Kosters: “Samen met een grote groep betrokkenen zijn we op zoek naar een plek voor de vele vormen van gebruik in de Norgerduinen. Het is de bedoeling dat we met elkaar tot een gezamenlijke visie komen. In het gebied rondom de Norgerduinen spelen vele belangen waarbij we verder moeten kijken dan de problematiek van wel of niet permanent wonen. Als er een goed plan op tafel komt, wil de provincie hieraan medewerking verlenen. Een mooi eindpunt van een spannende expeditie. ”

Noordenveld roept iedereen op z’n smartphone mee te nemen tijdens het symposium. Aan de hand van een paar korte vragen die via een speciale website worden aangeboden kunt u dan een reactie geven op de presentaties die worden gegeven. Wanneer u geen smartphone heeft of niet mee heeft dan kunt u ook op papier mee doen aan de vragen.

Aanmelden moet voor 23 juni via: www.gemeentenoordenveld.nl/norgerduinen