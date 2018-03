Deur-aan-deur actie van Scouts voor Nationaal Waterkamp

LETTELBERT – De jeugdvereniging Waterscoutinggroep de Bevers uit Lettelbert verkoopt aanstaande zaterdag 17 maart wc-rollen om geld in te zamelen voor de deelname aan het Nationaal Waterkamp (NaWaKa) in Zeewolde. Nawaka is een 4-jaarlijks terugkerend evenement voor alle waterscoutinggroepen in Nederland en Europa. De Zeeverkenners van de Bevers gaan samen met 4000 andere waterscouts hieraan deelnemen.

Waterscouting is een avontuurlijke bezigheid voor kinderen van 7 tot 18 jaar. Bij het clubhuis van de Bevers naast het watersportcentrum in Lettelbert beleven de Dolfijnen (7 tot 11 jaar) van alles op het water en op het land, van kanovaren tot het lopen van een speurtocht. De Zeeverkenners (11 tot 16 jaar) leren spelenderwijs zeilen op het Leekstermeer.

Om het kamp voor hun leden betaalbaar te kunnen houden en te zorgen dat iedereen mee kan, organiseert de jeugdvereniging een groepsactie. De inwoners van de gemeente Leek en Noordenveld kunnen hen steunen tijdens een deur-aan-deur actie op Zaterdag 17 Maart van 10:00 tot 16:00. Meer informatie is te vinden op de facebookpagina “Waterscouting de Bevers” of kan er een e-mail gestuurd worden naar zv@scoutingdebevers.nl