NIETAP – Al weer 60 jaar zijn de heer Philips en mevrouw Hut gelukkig getrouwd. En dat is uiteraard een feestje waard. Dus bezocht burgemeester Klaas Smid het diamanten echtpaar in hun huis in Nietap. Daar kreeg de burgervader te horen hoe het unieke stel de afgelopen jaren hebben beleefd en misschien dat Klaas Smid ook wel een paar tips heeft meegekregen over hoe je een langlopend huwelijk nog langer maakt. Zestig jaar is immers niet niks.