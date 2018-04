Dick Jaspers geeft demonstratie in Café Langelo

LANGELO – Nederlands kampioen biljarten Dick Jaspers gaf afgelopen weekend een demonstratie in Café Langelo. Daar nam de ervaren biljarter het op tegen spelers van verschillende biljartclubs uit de regio. De demonstratie van Jaspers trok veel bekijks. Het was bijzonder om te zien hoe Jaspers de meest onmogelijke punten maakte in het café aan de Hoofdweg in Langelo. Uiteindelijk lukte het niemand om de ‘Koning van het biljarten’ te onttronen. Desondanks leverde de demonstratie een gezellige avond op.