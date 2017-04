‘Diepe mannenstemmen’ in Leek

LEEK – Byzantijns Mannenkoor Friesland verzorgt op 22 april een concert in de Gereformeerde Klerk aan de Tolberterstraat in Leek. Het concert begint om 20.00 uur en de entree bedraagt dertien euro, inclusief consumptie. Bezoekers zullen getroffen worden door de unieke klankkleur van het koor en de diepe mannenstemmen. Deze koormuziek wordt wel gekenmerkt als emotie van taal, klank en boodschap. Uitgevoerd worden liederen uit Russische en andere Oost Europese kerken en volksliederen uit Oost Europese landen. Er wordt vooral in Oud-Russisch en Kerk-Slavisch gezongen, een oude taal. Bezoekers krijgen een programma met een vrije vertaling van de gezongen liederen. Het koor staat onder leiding van de bekende dirigent Nana Tchikhinashvili. Kaartjes kunnen worden gereserveerd via 0512-300942.