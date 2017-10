Dikkertje Dap in de Winsinghhof

RODEN – De rode loper ligt uit, de drankjes staan klaar, komende woensdagmiddag bij Cinema de Winsinghhof in Roden. De bioscoop viert namelijk de première van de kinderfilm Dikkertje Dap! En niet dat je na de film naar huis hoeft. Wie het leuk vindt kan na afloop z’n lieveingsdier schilderen. Kaarten kosten voor de jeugd 5 euro(tot 16 jaar) en 7,50 euro voor volwassenen. Meer info en kaarten: cinemaroden.nl. Na de première is Dikkertje Dap te zien op: wo 11 okt 15.00 | zo 15 okt 13.30 | wo 18 okt 15.00 | wo 25 okt 13.30 | vr 27 okt 13.30. Peuter Special met gedimd licht is op zo 29 okt 10.30.