Diploma’s voor basis-wegenbouwers!

‘Dit diploma smaakt naar meer!’

BOERAKKER – Niet in werkkleding, maar casual gekleed poseren Alyas, Erwin, Peter en Daniel trots voor de camera. Hier hebben ze redenen genoeg voor: ze hebben hun diploma ‘Basiskennis Civiele Techniek’, gericht op wegenbouw, behaald.

Het traject volgt uit een kick-of samenwerking tussen Fervent, ISD Noordenkwartier, gemeenten Grootegast en Zuidhorn. Deze partijen spelen met het opleidingstraject in op de enorme krapte op de arbeidsmarkt van vak-geschoolde arbeidskrachten. Op deze manier worden kandidaten specifiek klaargestoomd voor inzet in wegenbouwprojecten via regionale aannemers door het inzetten van een beknopt Infra-scholingsplan. ISD Noordenkwartier is samen met de gemeenten Grootegast en Zuidhorn verantwoordelijk voor de kandidaten, Fervent neemt de kandidaten in dienst, maakt een projectplan, leidt ze op en zorgt voor uitstroom naar werk. Voor Daniel Duran, één van de gediplomeerden, smaakt het diploma naar meer. Hij had het helemaal gehad met de ‘overal en nergens baantjes’ en zat inmiddels al even thuis zonder werk én zonder diploma’s. “Ik ben heel blij dat ik ben uitgekozen om deze opleiding te volgen, zodat ik weer iets aan het doen ben. De basis voor wegenbouw heb ik nu onder de knie en ik wil graag de vervolgopleidingen halen”, zegt hij gemotiveerd. Dat de opleiding succesvol is blijkt uit de cijfers. Van de zes deelnemers – twee konden niet aanwezig zijn bij de diplomering vanwege werkzaamheden – hebben ze alle zes hun diploma behaald en zijn ze allemaal, tot en met sowieso december, voorzien van werk. Nederland is zes basis-wegenbouwers rijker!