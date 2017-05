Dirigent Gerard totaal verrast

RODEN – Nietsvermoedend ging Gerard de Bruin donderdagmiddag naar de Dobbe in Roden. Daar is de Norger elke week dirigent van het Hullenkoor. Donderdag was een speciale bijeenkomst, want Gerard was toen namelijk een kwart eeuw dirigent van het koor, zonder dit zelf overigens te beseffen. Zijn vrouw wist er wel van. En dus werd het een speciale middag. Uiteraard werd er eerst gewoon gezongen. Na afloop dronken de leden van het koor samen koffie en kreeg De Bruin een speciale oorkonde uitgereikt, omdat de leden van hem koor hem iets blijvends aan wilden bieden in plaats van bijvoorbeeld ene boekenbon. Hij kreeg de oorkonde uit handen van voorzitter Jan Eekhoff, die zoals bekend onlangs zelf ook jubileerde. De dirigent is dan wel al 25 jaar dirigent van het koor, nog steeds is iedereen tevreden over zijn inbreng. Het hullenkoor telt momenteel zo’n dertig leden en kan ook de komende periode ‘gewoon’ een beroep doen op hun vertrouwde en kundige dirigent., want aan stoppen denkt Gerard namelijk nog lang niet.