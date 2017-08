‘Dit evenement wordt gedragen door het hele dorp’

In de sportlight: de 7 van 7huizen

ZEVENHUIZEN – Hardloopwedstrijden zijn populairder dan ooit. Je kunt je tegenwoordig in iedere plaats aanmelden voor een heerlijk rondje rennen door de natuur. Zevenhuizen heeft de 7 van 7huizen. En die mag je als echte hardloopfanaat beslist niet missen. Als iets minder fanatieke renner ook niet trouwens. Want je komt namelijk op de leukste plekjes én met de 7 start ook de beroemde en beruchte feestweek van Zevenhuizen. En dat betekent na de wedstrijd tijd voor een ouderwets feestje in de Spartakantine.

De 7 van 7huizen. Dat betekent twee keer een rondje van drieënhalve kilometer langs paden, landweggetjes en woonwijken van Zevenhuizen. En als altijd zorgt Gré Westerhof in het park voor een lekker accordeonmuziekje. Prima te doen dus. De afstanden voor de jeugd hangt af van de leeftijd van het kind. Er zijn namelijk 4 afstanden, ingedeeld op leeftijd, weet voorzitter Anna Hummel te vertellen. Hummel organiseerde samen met een stel andere enthousiastelingen de allereerste 7 van7. Gewoon, omdat Zevenhuizen nog helemaal hardloopevenement had. Daar moest verandering in komen, besloot de atlete die zelf traint bij Loopgroep Nienoord. “Het was direct een succes. 160 lopers deden mee. Nu, negen jaar later zitten we op zo’n 400.” En dat is best knap voor een dorp met nog geen 3000 inwoners. Maar één ding valt wel vast te stellen: geen hechtere gemeenschap dan in Zevenhuizen. In Zevenhuizen lijkt iedereen betrokken en nooit te beroerd om een deel van de organisatie op zich te nemen. Dat verklaart veel van het succes van het evenement. “De 7 van 7huizen wordt door het hele dorp gedragen. En dat is fantastisch natuurlijk. We beschikken ook over een enorme club trouwe vrijwilligers. Een man of 80. Dat lijkt misschien veel, maar er komt behoorlijk wat bij te kijken. Zo moet je alleen al aardig wat verkeersregelaars hebben”, weet Anna. De 7 van 7 loop je met een chip. Voorwaarde om mee te doen zelfs. De chip registreert namelijk de tijd. Dat is handig, want het voorkomt een hoop discussie. Aan het einde van de rit wordt de boel leeg gelezen en rolt er een winnaar uit. Heb je zelf zo’n chipje, kost meedoen 5 euro. Heb je er geen, betaal je 7 euro. “Dat is ook uniek aan ons evenement. We houden de prijzen bewust laag. We willen toegankelijk zijn voor iedereen. Dat lukt omdat we de organisatie volledig in eigen hand hebben. Er zijn wel organisaties die ons benaderd hebben om de organisatie van de 7 van 7huizen op zich te nemen. Maar dat kost altijd geld. Zijn we verplicht een speaker van hen af te nemen, dat soort dingen. Wij doen alles zelf. Met Bert Steenhuis hebben we een geweldige speaker.”

Ook leuk: wie het baanrecord weet te kloppen heeft 100 euro in de pocket. Het baanrecord bij de heren staat sinds 2013 op naam van Paul Zwama. Hij rende 7 kilometer in 21:21 seconden. Jasmyn Hillebrink is sinds 2014 recordhoudster bij de dames: zij deed 24:58 seconden over de 7 van7.

De run start op 11 augustus om 20:00 vanaf het hoofddiep bij Garage kopinga. De starttijden en afstanden voor de jeugd: Jeugdloop t/m 6 jaar 300 meter 18.45 uur, Jeugdloop 7 en 8 jaar 600 meter 18.55 uur, Jeugdloop 9 en 10 jaar 1200 meter 19.05 uur, Jeugdloop 11 en 12 jaar 1800 meter 19.20 uur. Voor jeugd vanaf 11 jaar is het ook mogelijk om 7 kilometer te rennen, dan is de chip wel verplicht wat voor de jeugdlopen niet het geval is. Aansluitend na iedere loop prijsuitreiking op het Hoofddiep. De snelste dame en heer (volwassenenrun) kunnen rekenen op een prachtig sportshirt, snelste jongens en meiden op een glimmende beker. Deelname levert sowieso een leuk medaille op.

Na afloop valt er ook nog van alles te beleven. Nadat sportmasseuse Linda de beentjes weer even lekker heeft los gemasseerd natuurlijk. “Er is theater (Klevende Liefde) en muziek na afloop in de kantine van Sparta. Iedereen mag mee doen. We rekenen zeker weer op zo’n 400 deelnemers”, besluit Anna namens de organisatie die verder bestaat uit Jeanette van der Velde, Sabiena Veenhuizen, Bert Steenhuis en Henk van Dijken.

Wat: Hardloopevent 7 van 7huizen

Waar: Hoofddiep Zevenhuizen

Wanneer: 11 augustus

Informatie: www.7van7huizen.nl