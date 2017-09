VV Peize

PEIZE – VV Peize begint aan haar tiende achtereenvolgende seizoen in de tweede klasse, een absoluut clubrecord in de rijke geschiedenis. En als het aan kersvers vader (“ik was al eentje gewend”) Willem Lanjouw ligt komt daar nog een seizoen bij. Sterker: Peize gaat volgens de voormalige goaltjesdief van Be Quick meedoen om een prijs, die richting allerhoogste gaat: de eerste klasse.

Het gaat goed met ‘papa’ en de kinderen, maar ook met ‘Paais’. “Ik heb het idee dat iedereen fris uit de vakantie is gekomen. Voor het begin van de vakantie was er al een groep in training. Vorig jaar verliep de voorbereiding rommeliger. Maar net als nu, over de opkomst geen klagen”. Lanjouw is positief, maar vindt wel dat het spel verbeterd kan worden. “Met name het balbezit. Vorig seizoen ben ik veel bezig geweest met de verdediging; de organisatie neerzetten. De achterhoede staat nu redelijk. In balbezit kan stukken beter. Bewuste keuzes maken. Het is leuk om dit op te pakken, de jongens staan er zelf ook open voor. Het leuke aan deze voorbereiding is dat we alle tijd hebben, om met een grote groep uit te proberen”. In de nieuwe competitie ziet Peize een oude bekende terug: GOMOS. “Ik ken GOMOS niet zo goed. Een aantal Friese clubs is er uit, op zich jammer, want die lagen ons beter dan de stadse clubs. Er zitten meer buurtverenigingen bij, ik vind het een leuke competitie. Afgelopen seizoen hebben we het laten liggen. Dit jaar moeten we zeker voor een periode gaan. Je moet ergens voor spelen”. De selectie is iets veranderd. Ronald Sloots is naar…GOMOS en Yoran Cats vertrokken naar Be Quick. “Jammer voor Peize, maar ik snap het wel als je ambities hebt om hogerop te komen. In de breedte zijn we sterker geworden, door de doorstroming van eigen spelers”. En van ‘buiten’ het hopbeldorp verwelkomt Peize Marten Wobbes, afkomstig van HFC’15. “Het is een verdediger. Hij moet laten zien wat hij kan. Tot nu toe doet hij het op de training prima. Ik heb hem nog niet gezien in een wedstrijd. Hij zal zijn plekje moeten veroveren. Aan het eind van het seizoen heb ik zoiets: lekker, ik ben er klaar mee. Maar nu, nu heb ik er weer zin in”. Peize, dat een zware bekercompetitie kende met tegenstanders als VEV’67, FC Grootegast en Pelikaan S, start met een uitwedstrijd tegen Stadspark. Al in speelronde 1, en dan is het al 1 oktober, staat de wedstrijd van het jaar op het menu: Peize-Roden. Niemand hoeft dan gemotiveerd worden. Hoe was het vorig jaar ook alweer? Peize vierde feest in het hol van de leeuw, na een 1-1 gelijkspel. Roden werd geen kampioen en Peize miste de periode. Roden, dat is dé tegenstander, voor mensen met een blauw-zwart hart. Maar die periode, daar is nu alles op gericht, als het aan Lanjouw ligt.