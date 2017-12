Dit zijn de winnaars van de Hartenactie

NOORDENVELD – De allerleukste baan van de wereld: journalist bij een leuke krant. Want verhalen van mensen én de enorme variatie (geen dag is hetzelfde op een redactie) maken dit werk fantastisch. Inwoners betrekken bij nieuws uit hun regio, problemen aan het licht brengen, de onderste steen naar boven zien te halen is een uitdagende job. Maar één van de mooiste items voor een (in ieder geval deze) journalist vindt plaats aan het einde van het jaar: hartenwensen laten uitkomen. Die glunderende kinderkoppies, dat blijft altijd fantastisch om te zien. Dit jaar kwamen de wensen van Wout Grutter, Thijmen Rooske en Bente Laan uit.

TOLBERT – Een opvallende wens tussen de enorme stapel Hartenwensen die we ontvingen op de redactie van de Krant. Namelijk die van de tien jarige Wout Grutter uit Tolbert. Geen op afstand bestuurbare raceauto, geen Starwars-lego, geen computerspel maar een naar de film met kameraden, luidt de wens van Wout. ‘En het liefst met patat eten’, typte hij er nog even bij. Ook zijn goede doel is bijzonder. Wout heeft namelijk een klasgenootje, Mai-Lin genaamd. Het meisje is geadopteerd uit China waar ze in een weeshuis woonde. Onlangs ging ze terug en schrok zich rot. Het enige dat de kinderen in dat weeshuis hadden was een bed. Geen speelgoed, amper kleren. Sindsdien verzamelt Mai-Lin geld, spullen als babymelk, luiers, kleding en speelgoed voor de kinderen daar. Wout zou de 125 euro die hij voor het goede doel mag besteden graag aan de Nederlandse reisorganisatie geven dat ervoor zorgt dat de spullen en het geld op de juiste plek terecht komen. Donderdag nam Wout zijn prijs in ontvangst. Glunderend. Want hij mag –dankzij een extra bijdrage van de Winsinghhof- maar liefst met 15 vrienden naar de bios. Directeur van Landgoed Mensinge (waar ook de cinema onder valt) Nina Hiddema was zo onder de indruk van het verhaal van Wout dat ze er een paar kaarten bij sponsorde. En de jongens friet en een lekker drankje beloofde. “Geweldig toch, dat een jongen van tien kiest voor plezier met zijn vrienden in plaats van een cadeau voor zichzelf?”, reageerde Hiddema enthousiast. En 15 vrienden lijkt misschien wat veel, zo niet voor Wout. Want hij heeft er genoeg. Zijn verjaardag betekent standaard een huis voor jongens, volgens zijn moeder Bianca. Naar welke film hij gaat weet –ie nog niet. De familie Slim draait in de kerstvakantie, net als Ferdinand, de hilarische Spaanse stier die overal doorheen banjert. Een ding is zeker: niks leuker dan het vervullen van hartenwensen!

NORG – De achtjarige Thijmen uit Norg kijkt verlekkerd naar de grote dozen LEGO in het schap van de Intertoys. Als één van de drie winnaars van de ‘de Krant Hartenactie’, mag hij voor een mooi bedrag LEGO uitzoeken. Samen met zijn moeder Margreet, is hij deze woensdagmiddag met alle plezier afgereist naar Roden om zijn prijs op te halen. Uiteraard heeft Thijmen zich niet alleen voor zichzelf opgegeven voor de hartenactie. Het andere bedrag gaat namelijk naar ‘De Omloop’ in Norg. In dit ouderencentrum worden mensen die geestelijk achteruit gaan, opgevangen en verzorgd.

Margreet is zelf werkzaam bij De Omloop en vertelt over de projecten waar ze momenteel mee bezig zijn. ‘We zijn nu een project gestart waarbij we door middel van ‘groen’ De Omloop verfraaien’, zegt zij. Door het interieur wat op te leuken met bloemen en planten, maken ze het ouderencentrum mooier. ‘Daar komt ook bij dat de ouderen veel herkenning zien in het groen. Je ziet dat zij hierin iets terug zien en dat zij er positief op reageren’, vervolgt zij. De vader van Thijmen was daarnaast druk bezig met het aanleggen van een mooie tuin, waar de bewoners van De Omloop in bezig kunnen of gewoon lekker kunnen zitten. ‘En ik heb pap geholpen’, vertelt Thijmen trots. Zonder mokken hielp hij zijn vader erg goed mee, waardoor de bewoners van De Omloop nu een prachtige tuin hebben.

Met het geld wat De Omloop krijgt gaan ze waarschijnlijk iets voor in de tuin kopen, vertelt Margreet. En Thijmen? Die is in de wolken met zijn LEGO, die hij wat ons betreft dik verdiend heeft door zijn harde werken.

RODEN – In boekhandel Daan Nijman neemt Bente Laan een prachtige e-reader in ontvangst. De tienjarige Bente houdt ontzettend van lezen, waardoor een mooi cadeau voor haar geen lastige keuze was. Maar veel belangrijker is haar doel: een rolstoelbus voor haar nichtje Silke. De 7-jarige Silke zit in een rolstoel, omdat haar spieren niet optimaal werken. De oorzaak hiervan is echter onbekend. En dat maakt het er niet makkelijker op om financiële steun te krijgen van de gemeente of provincie. ‘Soms kun je beter een stempel opgeplakt krijgen, want dan kun je specifieke hulp krijgen van de gemeente’, zegt Trudy Laan, moeder van Bente en tante van Silke.

Een rolstoelbus is broodnodig, zo geeft de moeder van Silke aan. ‘Het is fysiek een hele opgave om Silke uit de auto te krijgen en telkens de wielen onder haar rolstoel te monteren. Silke wordt steeds zwaarder en ik merk gewoon dat het veel kracht kost om haar in en uit de auto te halen.’ Sinds kort is de familie van Silke druk doende om een Stichting op te zetten, die haar kan helpen bij het bekostigen van de rolstoelbus. Onder de naam ‘Silke on Tour’, zamelen zij geld in, zodat de rolstoelbus kan worden gefinancierd. De 125 euro die Silke ontvangt van de Krant is een mooi bedrag, maar natuurlijk nog lang niet genoeg. Binnenkort verschijnt er een stukje in deze krant, wanneer de Stichting een feit is en eenieder kan doneren voor de rolstoelbus van Silke.

Bente is in ieder geval heel blij met haar nieuwe e-reader, maar is nog blijer voor haar stoere nichtje!