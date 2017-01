Dit zijn ze: de open dagen van de basisscholen in Noordenveld

NOORDENVELD – Vanaf volgende maand kunnen ouders zich oriënteren op het toekomstig basisonderwijs van hun kroost. Alle scholen in de gemeente openen hun deuren voor nieuwsgierige vaders en moeders tijdens de open dagen. Om et gemakkelijk te maken hebben we de scholen, data en de tijden even op een rij gezet.

Openbare Basisschool De Tandem, Klimop 2, 9301 PK Roden

Telefoonnummer: (050) 50 171 72

Directeur: mevrouw A. de Groot

Website: www.obsdetandemroden.nl

E-mailadres: info@obsdetandemroden.nl

Open huis voor ouders en kinderen op woensdag 8 februari 2017 van 8.45 tot 10.00 uur.

Openbare Basisschool De Marke, Molenweg 1, 9301 JD Roden

Telefoonnummer: (050) 50 174 34

Directeur: mevrouw J. Wolters

Website: www.demarke-roden.nl

E-mailadres: info@demarke-roden.nl

Open huis voor ouders en kinderen op woensdag 8 februari 2017 van 9.45 tot 11.00 uur.

Openbare daltonbasisschool Het Valkhof, Schonauwen 2, 9301 SP Roden

Telefoonnummer: (050) 50 173 00

Directeur: de heer C. Boerma

Website: www.hetvalkhof.nl

E-mailadres: dalton@hetvalkhof.nl

Open huis op woensdag 15 februari 2017

Ontvangst om 8.45 uur, aansluitend algemene informatie en rondleiding tot 10.00 uur. Om 10.45 uur is er een herhaling van dit programma tot 12.00 uur.

Openbare Basisschool De Poolster, Zevenhuisterweg 3, 9311 VA Nieuw-Roden

Telefoonnummer: (050) 50 177 72

Directeur: de heer J. Timmer

Website: www.obsdepoolster.com

E-mailadres: info@obsdepoolster.com

Open huis op woensdag 15 februari 2017.

Ontvangst om 8.45 uur, aansluitend algemene informatie en rondleiding tot 10.00 uur. Om 10.45 uur is er een herhaling van dit programma tot 12.00 uur.

Openbare Basisschool De Flint, J.P. Santeeweg 109, 9312 TA Nietap

Telefoonnummer: 0594 – 51 46 49

Directeur: de heer H.J. Beumer

Website: www.obsdeflint.nl

E-mailadres: obsdeflint@xs4all.nl

Open huis voor ouders en kinderen op donderdag 16 februari 2017 van 9.00 tot 11.30 uur.

Openbare Basisschool Het Palet, Hoofdstraat 21b, 9315 PA Roderwolde

Telefoonnummer: (050) 50 33 551

Directeur: de heer H.J. Beumer

Website: www.obshetpalet-roderwolde.nl

E-mailadres: obshetpalet@xs4all.nl

Open huis voor ouders en kinderen op woensdag 15 februari 2017 van 9.00 tot 11.30 uur.

Openbare Basisschool De Hekakker, Schoolstraat 3, 9331 AV Norg

Telefoonnummer: 0592 – 613 224

Directeur: de heer J.J. Kemker

Website: www.obsdehekakker.nl

E-mailadres: info@obsdehekakker.nl

Open huis voor ouders en kinderen op dinsdag 14 februari 2017. Het programma voor deze ochtend start om 8.45 uur en eindigt om 10.00 uur. Tijdens het open huis brengt u een bezoek aan groep 1/2, laten de kinderen van groep 8 de school zien en ontvangt u algemene informatie over de school.

Openbare Basisschool ’t Spectrum, Hereweg 1d, 9321 CL Peize

Telefoonnummer: (050) 50 33 612

Directeur: mevrouw I. Witteveen

Website: www.spectrumpeize.nl

E-mailadres: info@spectrumpeize.nl

Informatieavond op dinsdag 24 januari 2017 van 19.30 tot 21.00 uur.

Open huis voor ouders en kinderen op donderdag 26 januari 2017 van 9.00 tot 11.30 uur.

Openbare Basisschool voor Daltononderwijs De Eskampen, Boerakkerweg 2a, 9321 EL Peize

Telefoonnummer: (050) 50 331 58

Directeur: de heer P. Pot

Website: www.eskampen.nl

E-mailadres: info@eskampen.nl

Informatieavond op woensdag 25 januari 2017 van 19.30 tot 21.00 uur.

Open huis voor ouders en kinderen op donderdag 26 januari 2017 van 9.00 tot 11.30 uur.

Samenwerkingsschool Veenhuizen/Openbare Basisschool De Vlinderhof, Ir. Mentropweg 72, 9341 AT Veenhuizen

Telefoonnummer: 0592 – 388 355

Directeur: mevrouw N. Versnel

Website: www.devlinderhof.nl

E-mailadres: obs@devlinderhof.nl

Met ingang van het schooljaar 2017 -2018 gaan OBS De Vlinderhof en CBS De Veenster fuseren tot de samenwerkingsschool Veenhuizen.

Op dit moment is de naam van de nieuwe samenwerkingsschool nog niet bekend. De nieuwe samenwerkingsschool zal op termijn gevestigd worden in een nieuw gebouw. In afwachting van dit nieuwe gebouw houden beide scholen op de huidige locatie nog een open dag.

Open huis voor ouders en kinderen op woensdag 15 februari 2017 van 8.30 tot 12.30 uur op beide locaties.

Samenwerkingsschool voor Daltononderwijs De Schans, Norgerweg 18, 9342 PH Een

Telefoonnummer: 0592 – 656 308

Directeur: mevrouw. N. Schölvinck

Website: www.swsdeschans.nl

E-mailadres: info@swsdeschans.nl

Open huis voor ouders en kinderen op woensdag 15 februari 2017 van 9.00 tot 11.00 uur.

Openbare Basisschool De Elsakker, Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde

Telefoonnummer: 0592 – 613 991

Directeur: de heer B.J. Veenhuis

Website: www.obs-elsakker.nl

E-mailadres: dir@obs-elsakker.nl

Open huis voor ouders en kinderen op dinsdag 14 februari 2017 van 8.45 tot 12.00 uur.

Samenwerkingsschool Veenhuizen/Christelijke basisschool De VeenSter, Daltononderwijs, Kerklaan 12, 9341 AV Veenhuizen

Telefoonnummer: 0592 – 388 285

Directeur: de heer R. van den Berg

Website: www.cbsdeveenster.nl

E-mailadres: directie.veenhuizen@cogdrenthe.nl

