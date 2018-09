Doek valt voor Vrijbuiter Roden

Gouda en Zaandam overgenomen, Roden en Roermond dicht

RODEN – Het doek is gevallen voor de Vrijbuiter in Roden. De kampeerzaak aan de Vrijetijdsboulevard gaat definitief dicht. Dat heeft het management van de Vrijbuiter maandagmiddag te horen gekregen. De filialen Zaandam en Gouda zijn overgenomen door Vervat in Rotterdam, een specialist in kamperen en vrije tijd. De overname van de winkel in Roden zou zijn stukgelopen op het huurcontract.

Waarnemend curator Matthijs Sturms van de Haan Advocaten en Notarissen wilde het nieuws noch ontkennen noch bevestigen. Maandagochtend liet curator Jan van Burg weten nog geen enkele mededeling te kunnen doen. Wel zei hij dat hij verwacht ‘op zeer korte termijn’ met nieuws naar buiten te komen. Het nieuws over de overname bereikte de Krant maandagmiddag rond half drie. Het management zou maandag op de hoogte zijn gesteld van de ontwikkelingen. Het huurcontract zou het grote struikelblok zijn, volgens een bron die in het management zit. De Vrijbuiter Roden moet jaarlijks een huursom overmaken van een slordige 1.4 miljoen euro. Het pand eigendom is van vastgoedorganisatie Neddex en zou voor een groot deel gefinancierd door de SNS bank. Hoewel de winkel in Roden verreweg de grootste omzetmaker van de 4 filialen is, zou Vervat met een dergelijke huursom geen kans zien om winst te maken.

Vrijbuiter bevond zich vier jaar terug ook al op de rand van een faillissement. De kampeerketen lanceerde in 2016 een 2.0-concept in Zaandam (waarbij onder ander flink geïnvesteerd is in het interieur). Daarmee had ommekeer van de grond moeten komen. Toch lukt het niet in om in de zwarte cijfers te komen. Ook in Roden zou geïnvesteerd worden, maar dat is niet gebeurd. Daarom zou de zaak steeds verder achterop zijn geraakt.

Kansen

Hoewel het al een tijdje in de lucht hing, komt het definitieve einde van de Vrijbuiter in Roden toch als een enorme dreun. “Een groot verlies voor Roden”, reageert Jan Willems van Alida’s Smulpaleis die met zijn cafetaria recht tegenover de kampeerzaak zit. “Echt klote. Ik heb er geen ander woord voor.” Toch is Willems overtuigd van kansen. “Roden was met zo’n 800.000 bezoekers de drukst bezochte winkel. De behoefte is er. Het gebouw is het probleem, niet het gebrek aan klandizie. Dat biedt ook kansen voor andere ondernemers die iets in kamperen willen beginnen.”

Kampeerdorp

Wie ook kansen zien zijn de ondernemers Sjors en Emiel van der Heide. “Roden is een kampeerdorp. Daar moet je op voortborduren”, reageert Sjors van der Heide die vastgoed bezit aan de Roder Vrijetijdsboulevard. “Dat de Vrijbuiter dicht gaat biedt ook kansen. Je zou een klein ‘Vrijbuitertje’ kunnen starten. Maar dan onder een naam waarvan je een glimlach op je gezicht krijgt. Rustig blijven is mijn advies. Opnieuw beginnen in een pand met een lagere huur en minder personeel is een reële mogelijkheid.” Emiel van der Heide (eigenaar Intersport Superstore Roden) sluit niet uit dat hij zelf met een ‘clubje mensen’ iets opzet in de kampeerbranche. Voor zijn eigen sportzaak vreest Van der Heide niet. “Intersport heeft een dusdanige formule dat we vier seizoenen traffic in onze winkel hebben. Het seizoen van de Vrijbuiter speelt zich voornamelijk af in de zomer.” Van der Heide sluit niet uit dat het pand van de Vrijbuiter vroeg of laat een nieuwe bestemming krijgt. “Zo niet, moet de toekomst uitwijzen hoe de Vrijetijdsboulevard zich kan ontwikkelen.”

De Waard Tenten werd vorige maand al overgenomen door de Sunshine Group, aanbieder van kampeerspullen. De bekende De Waard tenten zijn een sterk merk met een trouwe klantenkring, verklaarde het bedrijf de overname. De banen blijven behouden. Ook nam het bedrijf de zakelijke activiteiten van Vrijbuiter over zodat de fabriek kan blijven bestaan. De winkel in Roden gaat niet meer open. De voorraad is eigendom van Vervat. Op het moment dat deze krant naar de drukker gaat, is men al druk bezig om de goederen op pallets te zetten. De Krant heeft Vervat niet kunnen bereiken voor commentaar.