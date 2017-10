LEEK – Het Groningse Donar heeft de eerste wedstrijd van de FIBA Europe Cup gewonnen. In Sportcentrum Leek waren ze ESSM Le Portel met 77-72 te sterk af. Donar, dat moest uitwijken naar Leek omdat de wedstrijd niet in MartiniPlaza kon worden afgehandeld, begint dus met een overwinning aan het Europese avontuur. Drago Pasalsic was met 20 punten de topscorer aan Groninger zijde.