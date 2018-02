 Donateursactie  Muziekvereniging De Vooruitgang

NORG – Vanaf zaterdag 3 maart gaan de leden van muziekvereniging De Vooruitgang uit Norg bij de donateurs langs om de donateursbijdrage op te halen. Donateurs van “De Vooruitgang” krijgen een donateurskaart en een Info-bulletin. Zoals altijd geeft de donateurskaart hen, samen met drie gezinsleden, recht op gratis toegang tot de jaarlijkse uitvoering. Dit jaar vindt de uitvoering plaats op zaterdag 17 maart in de Brinkhof te Norg. De uitvoering begint om 19.30 uur. Het thema van de uitvoering is “Wieger wordt wakker”. Samen met de Blazersklas-leerlingen van OBS De Hekakker wordt er op een spannende en eigentijdse manier kennis gemaakt met blaasmuziek. Daarnaast is er natuurlijk ook ruimte voor het overige, gevarieerde muziekaanbod waar de Vooruitgang om bekend staat.

Ook donateur worden van muziekvereniging De Vooruitgang? Neem dan contact op met de muziekvereniging via het e-mail adres bestuur@devooruitgangnorg.nl. Daarnaast kunnen belangstellenden iedere maandag de repetitie van de vereniging in De Brinkhof in Norg bijwonen. Het jeugdorkest repeteert om 18.15 en de drumband en het harmonieorkest beginnen om 19.15 met hun repetitie (Foto: website De Vooruitgang)