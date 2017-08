Donderslag 2017: Topprogramma met Dire Straits en Classic Rock Show

DONDERDAG – De jubileumeditie- de vijftiende- van Donderslag, heeft menig liefhebber nog in zijn geheugen staan. Het zou niet te overtreffen zijn. Maar de organisatie presenteert opnieuw een topprogramma, met Europa’s beste Dire Straits- tribute en een Classic Rock-avond. Vrijdag 8 september trapt Dire Straits af, zaterdagavond 9 september kunnen de rockliefhebbers los.

Dire Straits zal haar opwachting maken in Donderen. Wie kent de nummers niet? “Sultans of Swing”, “Brothers in Arms”, “Telegraph Road”, “Money for Nothing” en nog veel meer! De muziek van Dire Straits en Mark Knopfler (1977-1995) is tijdloos en blijft fantastisch om naar te luisteren. Met een twee en een half uur durende show neemt BOOM, like that! haar publiek mee van het prille begin van Dire Straits tot aan de meer recentere hits van Mark Knopfler. BOOM, like that is opgericht in 2014 en uitgegroeid tot de beste en meest succesvolle Dire Straits tribute band van Nederland en is een graag geziene band op festivals en theaters in binnen- en buitenland. De band treedt overal op: van Poppodium De Vorstin in Hilversum, Knokke Festival Belgie, Schouwburg Venray tot binnenkort – 2018- Theater de Winsinghhof Roden. Het kenmerkende geluid van Dire Straits, het typische geluid van Knopfler, compleet met alle details, authentieke instrumenten, geluidseffecten, saxofoon en percussie…alles passeert de revue. En, zo net na de vakantie, wellicht spelen ze ook ‘Twisting by the Pool’. Een enthousiaste groep muziekliefhebbers, daarvan een aantal actief spelend in diverse bands, hebben in 2000 de koppen bij elkaar gestoken.

Rock- avond

Zaterdagavond is het Classic Rockshow! In een boeiende en vloeiende optreden waan je je op het ene moment bij een liveconcert van Foreigner of Toto en het ander moment bij Van Halen, Marillion of Queen. Kortom, rock in alle kleuren. Prachtige klassiekers, vette rocktracks en diverse gevarieerde medleys zorgen voor veel, héél veel opzwepende, meeslepende, sensationele en herkenbare momenten. De show duurt zo’n 140 minuten.

Donderslag

Het is allemaal begonnen in 2000, toen een groepje muziekliefhebbers de koppen bij elkaar heeft gestoken. Dit groeide uit tot een festival, het Pink Pop van het Noorden. De nadruk ligt op sfeer en gezelligheid. Veel trouwe fans komen voor die typisch, gemoedelijke sfeer. Er treden vaak beginnende de bands op, die op dit kleine festival een kans krijgen. De opzet was kleinschalig en niet-commercieel en dat wil de inmiddels stichting Donderslag zo houden. Doordat de gemeente de subsidiekraan nagenoeg heeft dichtgedraaid, moet Donderslag zich behelpen met andere financiële middelen. De in het leven geroepen Vrienden Van Donderslag (VVD) is een flinke steun in de rug. Opdat dit unieke festival behouden blijft. Het terrein van de familie Geerts, grondlegger van het festival, aan de Bunnerweg in Donderen, is uniek en leent zich voor een gezellig muziekfestijn. Al zeventien jaar lang. Trouwe fans kunnen niet zonder.

Facebookactie

Fans opgelet. Lezers kunnen deze week kaartjes winnen voor Donderslag op facebook door middel van een donderende ‘like en win’ actie. Houdt de facebookpagina van de Krant dus in de gaten.