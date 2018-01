Doneer een handdoek voor vluchtelingen op Lesbos

NOORDENVELD – ‘Samen de schouders eronder dan gebeuren er mooie dingen’, dat is wat we ervaren bij ShowerPower, vertelt één van de initiatiefnemers Liesbeth Bloemendal. ShowerPower is een project om voor vluchtelingen van kamp Moria op Lesbos douches te creëren. Onze aandacht gaat vooral uit naar de veiligheid van vrouwen en kinderen. Waarom? Het is dringend nodig. De sanitaire voorzieningen zijn in het kamp een drama. Het goede nieuws is dat we over twee weken kunnen starten met drie douches buiten het kamp voor de meest zwakken. Natuurlijk sparen we door voor het grote plan om zoveel mogelijk mensen eens in de zoveel tijd een douche te kunnen bieden. Jij kunt op meerdere manieren helpen:

Doneer een handdoek! Hiervoor staat er komende week bij de COOP of in de entree van de Brinkhof in Norg een mand. Mag een tweedehands schone handdoek zijn van klein formaat. Klein ivm overvolle wasmachines. Om te starten hebben we 80 handdoeken nodig. Heb je een ongebruikt babybadje? We halen dit graag bij je op. Financiële steun is hard nodig om het plan op grotere schaal uit te kunnen voeren. Rekeningnummer NL51 TRIO 0338 8088 68 te name van ShowerPower stichting. Ook kun je zelf een actie verzinnen om geld in te zamelen voor ShowerPower.

Johanneke Dun van drie in de kast uit Altena geeft poppen voorstellingen in haar huistheater. De eerste voorstelling is op Dinsdag 16 om 16.00. De opbrengst gaat naar ShowerPower. Bel om te reserveren 0622 026431. Samen is het sleutelwoord om mooie dingen voor elkaar te krijgen! Meer informatie op www.showerpower.eu of facebook @SPSLesvos