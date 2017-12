Door Helmantel ging ik schilderen

PEIZE – ‘In 2013 bezocht ik een expositie van Henk Helmantel. Het schildervirus kreeg ook mij te pakken. Ik ben een autodidact en schilderde vooral in het begin in de stijl van Helmatel. Gaandeweg heb ik een eigen stijl ontwikkeld. Eerst met acrylverf en nu meer met olieverf. Nu schilder ik zo realistisch mogelijk. Dat is nu mijn eigen stijl en daar voel ik mij thuis. Een stadsgezicht kent alle details die er te zien zijn. Ook mijn eerste schilderij een koeienkop, geschilderd op verzoek van mijn vrouw Lucie, hangt op deze expositie. Al woon ik in Hoogkerk, ik ben erg blij dat ik nu de komende weken te zien ben in de wandelgangen van verzorgingscentrum De Hoprank in Peize,’ aldus Jan Zantingh.

Wie ook eens wil exposeren in De Hoprank kan mailen met vriesorademaker@gmail.com. Wie meer wil zien van Jan Zantingh kan ook kijken op www.janzantingh.nl.