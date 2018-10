Dorpsbelangen DES gaat Verenigingsgebouw beheren

ZEVENHUIZEN – Afgelopen vrijdag hebben de Protestanse Gemeente Zevenhuizen en dorpsbelangenvereniging DES een overeenkomst getekend. Door een grondige renovatie van de protestanse kerk in Zevenhuizen heeft het kerkbestuur het Verenigingsgebouw beschikbaar gesteld aan het dorp. Dorpsbelangenvereniging DES heeft de Westerkwartierse Uitdaging ingeschakeld of het mogelijk was juridische ondersteuning te krijgen om de voors, tegens en risico’s uit te zoeken.

Het belang van het voortbestaan van het Verenigingsgebouw voor het dorp was en is groot in het kader van de leefbaarheid van het dorp en het MFC dat over 3 jaar pas gerealiseerd zal zijn. Van Horssen & van Ophoven advocaten en Mediators in de persoon van Dhr. Welvering heeft hen hier de afgelopen maanden in bijgestaan. Naast zijn adviezen heeft hij goed geluisterd en verwoord wat er inhoudelijk voor beide partijen wenselijk was. Dit heeft geleid tot een overeenkomst die door beide partijen afgelopen vrijdag op het kantoor van Horssen & Ophoven is getekend. Hiermee is het voortbestaan van het Verenigingsgebouw een feit tot er over een 3 jaar het MFC is gerealiseerd. Met de inzet van vrijwilligers hoopt DES het verenigingsgebouw nieuw elan te geven en de leefbaarheid van het dorp te behouden.