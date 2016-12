Dorpsbelangen presenteert plan voor nieuw uiterlijk dorpshart

Nij Roon: combinatie van wonen en werken en groen

NIEUW RODEN – Dan doen we het zelf wel. Zo zal het ongeveer gegaan zijn. Feit is dat Dorpsbelangen Nieuw Roden vorige week zelf een plan presenteerde voor het centrum van het dorp én de voormalige Mr. De Vriesschool. Een totaalplan dus. Nadat het eerst jaren duurde voor de ondertussen verpauperde panden gesloopt werden en het centrum een enigszins acceptabel uiterlijk kreeg, is het nu tijd voor een volgende stap. Het plan laat 32 wooneenheden zien aan de Beukenlaan en Dorpsstraat, waarbij het onderste gedeelte eventueel gebruikt kan worden als winkel, mocht daar behoefte aan zijn.

‘Het gaat dan om vrijstaande of geschakelde woningen’, zegt voorzitter van Dorpsbelangen Nieuw Roden, Piet Luursema. ‘Woningen op ruime kavels voor een betaalbare prijs. Ruim, omdat dan ook de mogelijkheid bestaat voor eventuele uitbreiding. We maken een ingang aan de Beukenlaan zijde, om zo de Dorpsstraat wat te ontlasten. Uiteraard neemt het groen in ons plan een voorname rol in.’ Het moet gezegd, de plannen van Dorpsbelangen zien er prima uit. Het zou Nieuw Roden eindelijk weer een eigen en eigentijds gezicht geven, nadat inwoners jarenlang tegen slooppanden hebben moeten aankijken. ‘We zijn vorige weke bij verschillende fracties van politieke partijen op de koffie geweest. Ze reageerden eigenlijk allemaal enthousiast. Of laat ik het anders zeggen: ze stonden er niet onwelwillend tegenover. Ook wel logisch, want we geven met ons plan invulling aan het centrum en houden rekening met het karakter van het dorp’, zegt Luursema. De verschillende fracties adviseerden Luursema en de zijnen de plannen snel richting college te brengen. Dat is ondertussen ook gebeurd.

Dat Dorpsbelangen zelf met een plan komt, is verwonderlijk. ‘ Ja, best wel hè. Zelf las ik enige tijd geleden ook dat het college liet weten dat er wat betreft het centrum van Nieuw Roden stappen waren gemaakt. Welke stappen dat waren, dat wist ik ook niet. Vervolgens werd ik gebeld door de gemeente, of wij eventueel zelf een plan hadden liggen voor de invulling van het centrum. Op zich is dat vreemd – er waren immers stappen gemaakt- aan de andere kant biedt het ook kansen en enigszins reden voor optimisme. Het lijkt er op dat de gemeente er nu ook écht mee aan de slag wil. We hebben vervolgens contact gezocht met Architectengroep Roderveld in de persoon van meneer Brink en zijn aan het brainstormen geslagen. In eerste instantie hebben we ons plan beperkt tot alleen het centrum, later hebben we ook de school bij ons plan betrokken. Zo ontstaat een totaalplan, iets waar de verschillende politieke fracties ook meer heil in zagen. Bij de school moet een soort van hofje met woningen ontstaan. Iedereen in Nieuw Roden heeft belang bij een aantrekkelijk centrum. We voldoen met dit plan aan de winkelbehoefte en houden het dorp op deze manier leefbaar. Eigenlijk geven we met dit plan invulling aan de ooit eens gemaakte dorpsvisie.’

Dat de Lidl uiteindelijk niet naar Nieuw Roden komt, daar heeft Dorpsbelangen geen traan om gelaten. ‘Dat zou weer zo’n typische blokkendoos worden met een grote parkeerplaats. Gelukkig is dat afgeketst als je het ons vraagt. Niemand die daar echt rouwig om is, geloof ik. Ondertussen hebben verschillende plaatselijke ondernemers wel al laten weten eventueel met hun zaak te willen verhuizen richting ons plan. Naar het nieuwe centrum dus. Misschien wat ver gezocht, het geeft wél aan dat iedereen in het dorp meedenkt en bereid is concessies te doen.’

Luursema is razend enthousiast. Kan uren vertellen over de visie achter het plan, over de toekomst van het dorp en over de verschillende belangen en pijnpunten. Wat blijft steken is de toch wat moeizame relatie met de gemeente. Over de kwestie trafohuisje wil Luursema het nu niet hebben. Wel omschrijft hij het contact met de gemeente als ‘moeizaam’. ‘Ik vind nog steeds dat we doorgaans laat of te laat over zaken geïnformeerd worden en dat we nergens bij betrokken worden. De kwestie sportschool is daar een mooi voorbeeld van. Wij waren niet tegen de komst van de sportschool, maar daar leek het door amateurisme en vreemde regelgeving vanuit de gemeente op een gegeven moment wel op. De bezwaren die we hadden, waren al in een veel eerder stadium bespreekbaar geweest. Nu werden onze bezwaren dan wel ongegrond verklaard, de gemeente kreeg wél een tik over de vingers van de bezwarencommissie. Dus we kregen eigenlijk wel gelijk’, zegt Luursema.

Ondertussen ligt het plan dus bij het college. Luursema wacht op antwoord en zoekt ondertussen contact met Rottinghuis, of die ook achter de plannen kan en wil staan. Die contacten leverden al wel de visie op dat het nieuwe plan af zal moeten wijken van het plan achter de Poiesz. Het centrum zal – zo zegt men- een plan met meer uitstraling moeten worden. Ingewikkeld is het allemaal wel, als bedacht wordt dat de school eigendom is van de gemeente en projectontwikkelaar Green Development (Zeeman) van de ruimte in het centrum van het dorp. Dorpsbelangen heeft geen direct contact met de projectontwikkelaar, dit loopt weer via de gemeente. ‘Natuurlijk hebben we ook gedacht aan starterswoningen, maar we vinden toch dat die (rijtjes)woningen toch meer geschikt zijn aan de Lange- of Bisschopswijk. Verder is het in onze ogen belangrijk dat de school bij het plan betrokken wordt. Stel dat het in ’verkeerde’ handen valt. Dat er kleine appartementen komen en het een soort van doorgangshuis wordt. Is weer niet goed voor de uitstraling van het centrum, lijkt me. Overigens konden wij ons wat betreft de school ook wel vinden in eerder gepresenteerde plannen zoals van Jannie Tonnis de Graaf en Jonkman. Mijn conclusie voor dit moment is dat wij een gedegen plan hebben gepresteerd waar door de gemeente zelf om gevraagd is. Ik verwacht dus een snelle reactie zodat we ook snel verder kunnen. Vervolgstappen kunnen maken. Nee, ik verwacht niet dat dit een zoethoudertje is, maar dat zij net als ons inzien dat er nu eens écht iets moet gebeuren. Wij zitten er bovenop en zullen er alles aan doen om Nieuw Roden snel weer een mooi dorpshart te geven.’