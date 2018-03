Dorpshuis De Gaveborg beste sportkantine van Noord-Nederland

OOSTWOLD – Dorpshuis De Gaveborg heeft de Gouden Spatel in de wacht gesleept. De Gouden Spatel wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste sportkantine van Noord-Nederland en is onderdeel van het kwaliteitsprogramma Goed Getapt. Hierbij beoordelen verschillende mystery guests een aantal sportkantines en cafés, en beoordelen die op gastheerschap, service en bierbehandeling. De kantine van De Gaveborg is onder andere het thuis van k.v. OWK en voetbalvereniging Pelikaan S. Op de foto poseren eigenaars Yvonne Veldsema en Henriëttte van Adrichem met de gouden spatel.