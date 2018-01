Dorpskern Peize wil ook zichtbare huisnummers

PEIZE – Na het succes met de zichtbare huisnummers in het buitengebied van Peize wil de Vereniging Dorpsbelangen Peize ook voor adressen in de dorpskern nummers die beter opvallen. De gemeente wijst huisnummers toe, bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen/onderhouden en goed zichtbaar houden van de huisnummers. Bij voldoende belangstelling neemt dorpsbelangen de bestellingen op en zorgt ervoor dat het materiaal wordt rondgebracht. Desgewenst plaatsen ze de bordjes ook. Meer informatie is te vinden op website van Dorpsbelangen. Om de actie te promoten is er voor de eerste 100 bestellers als beloning een korting op de bestelling.