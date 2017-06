‘Draagvlak op de publieke tribune’

Veel had PvdA wethouder Alex Wekema niet te melden over het Mensinge debacle. Hij hield het bij een mededeling in de raad. Voor hem bleek het een verassende ontwikkeling, dat aftreden van het bestuur en het heengaan van directeur Ids Dijkstra, de man die de Winsinghhof een bruisend cultureel bruisend centrum had omgetoverd. Geen discussie, of het moest al zijn in het presidium, voorafgaand aan de raadsdebatten, waar Alex al was komen opdraven… Daarvoor werd ik als enige persvertegenwoordiger de zaal uitgestuurd, vanwege ‘beslotenheid’… Een verschijnsel dat in toenemende mate in het presidium plaatsvindt… Openbaarheid schijnt aan belang in te boeten, met instemming van alle politieke partijen in de raad… Kennelijk. Ik merk dat op… Zit niet te slapen. Mij ontgaat weinig, ook niet dat Baas van LGN claimde altijd al achter het afgetreden bestuur van Mensinge gestaan te hebben en tegen het beleid van het college in deze geweest te zijn… Oh ja Baas? Wie stemde er dan uiteindelijk voor dit beleid… Juist ja, heel LGN… Ook Baas. Alleen de VVD stemde tegen… dat was niet alleen voor mij heel verrassend…!

Dezelfde VVD, woordvoerder Robert Meijer ,ontving een donderend applaus met een korte krachtige uitspraak over de huiskamerplannen van Dorpsbelangen Langelo. ‘Ga zo deur… Kop dr veur… Langeloers maak er wat moois van!’ was Roberts bijdrage, waarvoor hij bijval oogstte… als enige. De uitdrukking van Tineke Nieboer… ‘ breed draagvlak’ maakt snel school in de raad. Mw. Ipema, inspreker namens Langelo en de raadsleden Tineke Veldhuis (GL) en Anne Doornbos (PvdA) spraken ook over dit draagvlak. Alleen Robert Meijer was wat nauwkeuriger met zijn zeker 35 % van het dorp was er… Geen wonder, want de inwoners van Langelo vulden de publieke tribune. Dat en de gedegen lobby door de Langeloers scoorden goed. Raadsleden, die wat nuances aanbrachten over kwaliteit dakbedekking en aanvullende Bed en Breakfastactiviteiten te weten Baas (LGN) bij tegenvallende exploitatie (Jos Darwinkel, Gemeentebelangen) asbest problemen bij de voormalige school (Gerard Willenborg, CDA) en Van Lookeren Campagne D66 en het zakelijke optimisme van het bestuur… Anne Doornbos met citaat Daniel Lohues:

alles kan…

of t ok gebeuren giet dat ligt dr an!

Nee… dit soort nuances, daar wilden de inwoners van Langelo niet veel van weten. Niet voor niets hadden ze met hun zitvlak de tribune bevolkt. Dat heet dus draagvlak… ook wel ‘breed maatschappelijk draagvlak’ genoemd… Het is maar dat U het nu snapt… Anders flikkert U het begrip draagvlak maar gewoon weer in de container. Waar het hoort! Tijdens de raad kwam het woord ook al voor. De PvdA deed met vragen een duit in het zakje. Het ging over de woonbestemming van de school in Een. Wethouder Jos Huizinga was naar het buitenland uitgeweken… niet als asielzoeker, hoop ik. Henk Kosters had de ondankbare taak de zeven vragen van Wietze de Wind nu te beantwoorden. Ze waren in het bekende ambtelijk/politieke jargon geschreven en Henk deed zichtbaar zijn best de voorgelezen vragen te begrijpen. Het lukte hem niet. Mij ook niet. De behoefte aan jargon is kennelijk te groot in de raad… De behoefte in Een aan passende woonruimte ook… Bang dat het een niet vervulde behoefte dreigt te worden… In Een, ook in de rest van de gemeente. Daarom is het een klein wonder dat wethouder Kosters Actium zover gekregen heeft huurwoningen op het Oosterveld in Norg te creeren. Normaal kon Actium hooguit nog investeren in het riante salaris van haar directeur. Nu dus ook in het Oosterveld. Knap werk Henk!