dRASsig; soort van walking diner met een twist

RODERESCH – Het RAShuys in Roderesch organiseert wel een heel bijzondere wandeling. Uitermate geschikt voor sportieveling en lekkerbekken. Deelnemers kunnen genieten van lekkere hapjes op verrassende plekken in en rondom ’t RAS-gebied. Tijdens een wandeling van maximaal 5 kilometer openen meerdere inwoners zaterdagavond 17 november hun deuren voor een culinaire stop. Een soort van walking diner, maar dan met een twist. Tussen 17.00 en 18.00 uur vertrek je vanaf ‘t RAShuys. Hoe laat je weer terug bent bij het dorpshuis heb je deels zelf in de hand. Het ligt er namelijk aan of je onderweg blijft ‘hangen’. Laat je voor €19,50 p.p. (incl. 2 consumpties) verrassen door inwoners die hun deuren voor jou en andere wandelaars openstellen. dRASsig is ook geschikt voor kinderen, zij betalen t/m 12 jaar €10,00. Opgeven kan tot 15 november via www.rashuys.nl. Bellen of mailen kan natuurlijk ook: info@rashuys.nl | 050-5010656.