Drenthe wint Europese sportprijs

NOORDENVELD – Noordenveld heeft als één van de 12 Drentse gemeenten samen met de provincie Drenthe op 4 december in Brussel de titel ‘European Community of Sport 2019’ ontvangen. Gedeputeerde Henk Jumelet en voorzitter VDG Roger de Groot namen de prijs namens de Provincie en alle Drentse gemeenten trots in ontvangst. De titel wordt opgedragen aan alle sporters, sportverenigingen en- vrijwilligers.

Drenthe als sportregio

ACES Europe is de sport-uitvoeringsorganisatie van de Europese Unie, ieder jaar worden een sporthoofdstad, sportsteden en sportregio’s gekozen. Half september van dit jaar waren de leden van het ACES Europe comité 3 dagen te gast in Drenthe als sportregio. In hun oordeel geven zij aan dat zij in Drenthe een voorbeeld zien van hoe sport en bewegen ingezet kan worden binnen de samenleving.

Noordenveld in beweging

Wethouder Jeroen Westendorp van Noordenveld onderschrijft het belang van het behalen Wethouder Jeroen Westendorvan deze titel: “Sporten en bewegen is goed voor ons. Het bevordert onze gezondheid, het zorgt voor ontmoeting en het verbindt onze samenleving. Als gemeente kunnen we met deze titel laten zien wat we als Noordenveld allemaal te bieden hebben op het gebied van sport en bewegen, en daarmee nog meer mensen in beweging brengen.”